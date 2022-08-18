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Чи з’явилася в Україні мавпяча віспа — Ляшко

18 Серпня 2022, 12:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
віктор ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з провідних українських ЗМІ повідомив, що станом на сьогодні зафіксованих випадків мавпячої віспи в Україні немає.

За словами глави відомства, в нашій країні є відповідна система діагностики.

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– Ми зробили крок на випередження і встановили всім нашим центрам контролю і профілактики хвороб тест-системи для виявлення, зокрема, мавпячої віспи. Плюс – зробили модернізацію тест-систем на дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції приблизно 20 нозологій, – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що раніше головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що шанси на поширення мавпячої віспи в нашій країні дуже малі.

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Фото: МОЗ

Джерело
РБК-Україна
Теги
Віктор Ляшко Мавпяча віспа
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