Згідно з доповіддю британських вчених, опублікованою в Lancet, чотирирічна італійська хорта заразилася на мавпячу віспу від свого інфікованого господаря, який дозволяв тварині спати з ним в одному ліжку.

Повідомляється, що симптоми хвороби у собаки, включаючи ураження на животі, почали проявлятися менш ніж через два тижні після зараження.

– Наші результати повинні викликати дебати про необхідність ізоляції домашніх тварин від людей, інфікованих вірусом віспи мавп, – наполягають вчені.

Що робить цю новину значущою, так це те, що це перший зареєстрований випадок передачі мавпячої віспи від людини до домашньої тварини.

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Як повідомлялося, крім статевих контактів, вірус мавпячої віспи також поширюється через великі краплі або при контакті зі шкірою, одягом або будь-яким іншим матеріалом, до якого торкався хворий на мавпячу віспу.

У своїй останній заяві Агентство з безпеки охорони здоров’я Сполученого Королівства (UKHSA) повідомило, що у Великій Британії на сьогодні зареєстровано близько 3 000 випадків віспи мавп.

Джерело: Express