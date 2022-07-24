23 липня 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я світового масштабу. Це найвищий рівень небезпеки, яку організація може надати епідемії або пандемії.

Вірус ендемічний у деяких країнах Африки, але голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус пояснив, що рішення було ухвалене через різке зростання заражень у тих країнах, де про нього і не знали. Адже ще місяць тому у світі було 3 тис. випадків, а зараз загалом виявлено 16 тис. випадків зараження у 47 країнах.

Саме швидкість поширення і є одним із критеріїв такого рішення.

Зараз дивляться

І хоча ризик зараження у різних країнах різний, треба визнати, що у Європі він найвищий.

Чи буде карантин

Чи може віспа мавп призвести до закриття країн, як це було з Covid-19? У ВООЗ пояснили, що незважаючи на темпи поширення захворювання, побоювань, що вірус порушить міжнародне сполучення, немає.

Але урядам країн все ж таки рекомендують вживати скоординованих заходів, щоб захистити вразливі групи громадян і зупинити поширення захворювання.

Адже на мавпячу віспу вже почали хворіти діти: у США вона діагностована у двох дітей, одне з яких – немовля, а в Нідерландах відомий випадок зараження 10-річного хлопчика.

Що таке віспа мавп

Вірус, що отримав назву Monkeypox virus, близький до вірусу натуральної (чорної) віспи, але заразність його набагато нижча. Та й смертність від нього невелика, проте під час спалахів у Західній Африці кількість смертей досягала 10%.

Але в Європі поки що поширюється інший тип вірусу (з Центральної Африки), який не є настільки небезпечним.

Причини виникнення віспи мавп

Носіями вірусу є тварини, переважно мавпи і гризуни, які можуть передати вірус людині через укус, подряпини або за тісного тактильного контакту.

Так, на початку 2000-х років в Америці захворіли 70 людей, які, ймовірно, контактували з гризунами.

У пізніший час поодинокі випадки зараження віспою мавп фіксувалися в Ізраїлі, Великобританії, США та Сінгапурі й були пов’язані з поїздками до ендемічних для мавпячої віспи країн.

Спалах віспи мавп у 2022 році відрізняється від попередніх випадків тим, що не пов’язаний з подорожами.

Шляхи передання вірусу

У травні 2022 року, коли вірус виявили на Європейському континенті, передбачалося, що він передається статевим шляхом. Тому що першими хворими були чоловіки, які мали статеві контакти з чоловіками, чи бісексуали.

Але наступні випадки зараження, особливо це стосується дітей, показали, що вірус передавався не через сексуальні контакти. Очевидно, припустили вчені, можливе побутове передавання збудника або через тісний контакт із зараженою людиною.

Симптоми віспи мавп

За першими симптомами мавпячу віспу виявити досить складно, тому що вони зазвичай такі ж, як і за інших хвороб.

– Віспа мавп за клінічною картиною нагадує натуральну віспу, – розповіла лікар-інфекціоніст Анастасія Неклюдова. – Віруси, що викликають ці захворювання, належать до загальної групи Poxviridae. Проте віспа мавп протікає значно легше.

Інкубаційний період становить від 5 до 21 дня.

Перші прояви хвороби:

підвищення температури тіла до 38,5 ºС і вище;

озноб;

інтенсивний головний біль;

слабкість;

збільшення лімфовузлів;

біль у м’язах;

біль у спині.

Це не означає, що всі перелічені симптоми будуть у конкретної людини. У дитини з Нідерландів, наприклад,не були збільшені лімфовузли.

У середньому на третій день після перших симптомів з’являється висип. Спочатку у вигляді червоних плям, які перетворюються на папули – вузлики. Потім на четвертий-п’ятий день вони наповнюються рідиною.

Через тиждень приблизно висипання перетворюються на гнійнички, які до кінця другого тижня присихають. Кірочки відвалюються, залишаючи пігментні плями чи рубці на шкірі.

Тяжкість симптомів та ускладнення залежать від віку хворого, загального стану його здоров’я. Особливо небезпечний вірус мавпячої віспи для дітей, вагітних жінок та людей з ослабленим імунітетом.

– Тому за будь-яких симптомів, що нагадують інфекцію, потрібно звертатися до лікаря, – нагадує Анастасія Неклюдова. – Не потрібно займатися самолікуванням, а тим більше коли з’являються висипи або стан не покращується.

Лікування віспи мавп

Оскільки і натуральна віспа, і мавпяча викликаються схожими вірусами, то для лікування другої використовують противірусні препарати, які зареєстровані для лікування віспи. Вони також ефективні.

Для полегшення стану застосовують симптоматичне лікування.

Під час ускладнення бактеріального походження призначають антибіотики. Але зазвичай хвороба протікає легко та специфічної терапії не вимагає.

Вакцинація

У Британії, де на початку спалаху було найбільше хворих на віспу мавп, активно проводиться вакцинація проти вірусу.

– Згідно з останніми дослідженнями, щеплення проти натуральної віспи має ефективність 80% проти віспи мавп, – сказала лікар-інфекціоніст. – Проте з огляду на те, що з 1980 року, коли натуральну віспу було оголошено викоріненою, обсяги виробництва вакцини суттєво зменшилися, потрібен час, щоб наростити їх знову.

Але поки що ВООЗ не рекомендує масової вакцинації проти віспи мавп.

У тих місцях, де доступні вакцини, вони використовуються в основному для захисту медиків та співробітників лабораторій.

Можлива постконтактна вакцинація, але ефективна вона протягом перших чотирьох днів після контакту.