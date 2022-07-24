23 июля 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба. Это самый высокий уровень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии.

Вирус эндемичен в некоторых странах Африки, но глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объяснил, что решение было принято из-за резкого роста заражений в тех странах, где о нем и не знали. Ведь еще месяц назад в мире было 3 тыс. случаев, а сейчас всего обнаружено 16 тыс. случаев заражения в 47 странах.

Именно скорость распространения и является одним из критериев такого решения.

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И хотя риск заражения в разных странах разный, следует признать, что в Европе он самый высокий.

Будет ли карантин

Может ли оспа обезьян привести к закрытию стран, как это было с Covid-19? В ВОЗ пояснили, что, несмотря на темпы распространения заболевания, опасений, что вирус нарушит международное сообщение, нет.

Но правительствам стран все же рекомендуют принимать скоординированные меры, чтобы защитить уязвимые группы граждан и остановить распространение заболевания.

Ведь обезьяньей оспой уже стали болеть дети: в США она диагностирована у двух детей, один из которых – младенец, а в Нидерландах известен случай заражения 10-летнего мальчика.

Что такое оспа обезьян

Вирус, получивший название Monkeypox virus, близок к вирусу натуральной (черной) оспы, но заразность его гораздо ниже. Да и смертность от него невелика, однако во время вспышек в Западной Африке число летальных исходов достигало 10%.

Но в Европе пока что распространяется другой тип вируса (из Центральной Африки), который не настолько опасен.

Причины возникновения оспы обезьян

Носителями вируса являются животные, в основном обезьяны и грызуны, которые могут передать вирус человеку через укус, царапины или при тесном тактильном контакте.

Так, в начале 2000-х в Америке заболели 70 человек, которые предположительно контактировали с грызунами.

В более позднее время единичные случаи заражения оспы обезьян фиксировались в Израиле, Великобритании, США и Сингапуре и были связаны с поездками в эндемичные для обезьяньей оспы страны.

Вспышка оспы обезьян в 2022 году отличается от предыдущих случаев тем, что не связана с путешествиями.

Пути передачи вируса

В мае 2022 года, когда вирус был обнаружен на Европейском континенте, предполагалось, что он передается половым путем. Потому что первыми заболевшими были мужчины, которые имели половые контакты с мужчинами, или бисексуалы.

Но последующие случаи заражения, особенно это касается детей, показали, что вирус передавался не через сексуальные контакты. Очевидно, предположили ученые, имела место бытовая передача возбудителя или тесный контакт с зараженным человеком.

Симптомы оспы обезьян

По первым симптомам обезьянью оспу выявить довольно сложно, потому что они, как правило, такие же, как и при других болезнях.

— Оспа обезьян по клинической картине напоминает натуральную оспу, — рассказала врач-инфекционист Анастасия Неклюдова. – Вирусы, вызывающие эти заболевания, относятся к общей группе Poxviridae. Однако обезьянья оспа протекает значительно легче.

Инкубационный период составляет от 5 до 21 дня.

Первые проявления болезни:

повышение температуры тела до 38,5 ºС и выше;

озноб;

интенсивная головная боль;

слабость;

увеличение лимфоузлов;

боль в мышцах;

боль в спине.

Это не означает, что все перечисленные симптомы будут у конкретного человека. В случае с ребенком из Нидерландов, например, не были увеличены лимфоузлы.

В среднем на третий день после первых симптомов появляется сыпь. Сначала в виде красных пятен, которые превращаются в папулы – узелки. Затем на четвертый-пятый день они наполняются жидкостью.

Через неделю примерно высыпания превращаются в гнойнички, которые к концу второй недели присыхают. Корочки отваливаются, оставляя пигментные пятна или рубцы на коже.

Тяжесть симптомов и осложнения зависят от возраста заболевшего, общего состояния его здоровья. Особенно опасен вирус обезьяньей оспы для детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

— Поэтому при любых симптомах, напоминающих инфекцию, нужно обращаться к врачу, — напоминает Анастасия Неклюдова. – Не нужно заниматься самолечением, а тем более когда появляется сыпь или состояние не улучшается.

Лечение обезьяньей оспы

Поскольку и натуральная оспа и обезьянья провоцируются схожими вирусами, то для лечения второй используют противовирусные препараты, которые зарегистрированы для лечения натуральной оспы. Они также эффективны.

Для облегчения состояния применяют симптоматическое лечение.

При осложнениях бактериального происхождения назначают антибиотики. Но обычно болезнь протекает легко и специфической терапии не требует.

Вакцинация

В Британии, где в начале вспышки было наибольшее количество больных обезьяньей оспой, активно проводится вакцинация против вируса.

— Согласно последним исследованиям, прививки против натуральной оспы имеют эффективность 80% против оспы обезьян, — сказала врач-инфекционист. – Однако с учетом того, что с 1980 года, когда натуральная оспа была объявлена искорененной, объемы производства вакцины существенно уменьшились, нужно время, чтобы нарастить их снова.

Но пока что ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян.

В тех местах, где доступны вакцины, они используются в основном для защиты медиков и сотрудников лабораторий.

Возможна постконтактная вакцинация, но она эффективна в течение первых четырех дней после контакта.