По мнению известного американского эксперта, для борьбы с вирусом обезьяньей оспы необходимы обычные, но не особые меры предосторожности.

Дэвид Дж. Сеннимо, адъюнкт-профессор медицины и педиатрии в отделении инфекционных заболеваний Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси, говорит, что меры предосторожности, уже рекомендованные для предотвращения других заболеваний, достаточны, чтобы остановить распространение болезни.

Кто наиболее подвержен риску заражения оспой обезьян

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Болезнь распространяется через интимные контакты, поэтому наибольшему риску подвергаются люди, вступающие в такие контакты с несколькими партнерами, особенно с новыми. Чем больше партнеров, тем больше риск, но опять же, этот риск остается относительно низким.

Могут ли бессимптомные носители распространять болезнь

Эксперты пока не берутся утверждать, что совершенно бессимптомные люди распространяют оспу обезьян. Скорее всего, они становятся заразными при появлении соответствующих симптомов и то через несколько дней.

Может ли вирус распространяться по воздуху

Предыдущие исследования документально подтвердили передачу через капли, выдыхаемые через пораженные участки полости рта на кого-то другого, но это редкость. Иными словами, широкое распространение воздушно-капельным путем, т. е. заражение одним больным человеком целого вагона метро представляется крайне маловероятным.

Вакцина против оспы защищает от оспы обезьян

Нет, если болезнь не станет гораздо более распространенной и тяжелой. Дело в том, что вакцина против оспы содержит живой вирус и обеспечивает лишь недолгосрочную защиту от оспы обезьян. К тому же может вызвать тяжелые реакции у групп риска.

Поэтому только сильная вспышка гораздо более смертоносной обезьяньей оспы или повторное появление оспы может оправдать использование вакцины.