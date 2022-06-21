На думку відомого американського експерта, для боротьби з вірусом мавпячої віспи необхідні звичайні, але не особливі запобіжні заходи.

Девід Дж. Сеннімо, доцент кафедри медицини та педіатрії в відділі інфекційних хвороб Медичної школи Рутгерса в Нью-Джерсі, вважає, що запобіжні заходи, вже рекомендовані для запобігання іншим захворюванням, достатні для припинення поширення захворювання.

Хто найбільш схильний до ризику зараження віспою мавп

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Хвороба поширюється через інтимні контакти, тому найбільшому ризику піддаються люди, які вступають в такі контакти з декількома партнерами, особливо з новими. Чим більше партнерів, тим більший ризик, але знову ж таки, цей ризик залишається відносно низьким.

Чи можуть безсимптомні носії поширювати хворобу

Експерти поки не беруться стверджувати, що абсолютно безсимптомні люди поширюють віспу мавп. Швидше за все, вони стають заразними при появі відповідних симптомів і то через кілька днів.

Чи може вірус поширюватися повітрям

Попередні дослідження документально підтвердили передачу через краплі, що видихаються через уражені ділянки порожнини рота на когось іншого, але це рідкість. Іншими словами, широке поширення повітряно-крапельним шляхом, тобто зараження одним хворою людиною цілого вагона метро представляється вкрай малоймовірним.

Вакцина проти віспи захищає від віспи мавп

Ні, якщо хвороба не стане набагато більш поширеною й важкою. Справа в тому, що вакцина проти віспи містить живий вірус і забезпечує лише недовгостроковий захист від віспи мавп. До того ж може викликати важкі реакції у груп ризику.

Тому тільки сильний спалах набагато більш смертоносної мавпячої віспи або повторна поява віспи може виправдати використання вакцини.