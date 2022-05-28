В Україні, ймовірно, буде зареєстровано віспу мавп, але епідемічних спалахів не виникне, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він пояснив, що заразитися можна, лише маючи тісний контакт із інфікованим. Хвороба не передається так швидко, як коронавірус. Нині у світі зафіксовано понад 170 випадків мавпячої віспи.

– Не достатньо поспілкуватися з людиною поряд, потиснути їй руку, треба мати досить тривалий близький контакт із виділенням цієї людини, кров’ю чи з якимись біологічними матеріалами. Такий тип контакту буває переважно у побуті. Тому швидкість передавання цієї інфекції не така велика, як під час Covid-19, — додав Кузін.

Головний санітарний лікар зазначив, що вже є чіткі інструкції щодо реагування на випадки зараження віспою мавп для лікарів-епідеміологів як в Україні, так і в усьому світі.

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– Алгоритм дуже схожий на алгоритм Covid-19. І протягом інкубаційного періоду та протягом самої хвороби ці люди повинні перебувати у закладі охорони здоров’я. Після того, як людина одужала, вона вже не становить жодної загрози для навколишнього середовища, для людей і навіть не є інфекційною для них, — додав Кузін.

Лікар розповів, що зараз ніде у світі не планують проводити масову вакцинацію від мавпячої віспи.

– Захворювання досить рідко протікає у тяжкій формі, тому швидкість передачі його є мінімальною, тому ризики його епідемічного поширення для світу також є мінімальними, – сказав медик.

Він припустив, що в Україні такі випадки будуть зареєстровані, але ми точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, чим лікувати, як лікувати і що робити для локалізації захворювання. Кузін впевнено заявив, що спалаху ми не матимемо.