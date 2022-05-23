У минулу п’ятницю, 20 травня, Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США опублікував попередження, що закликає лікарів та департаменти охорони здоров’я Штатів проявляти пильність щодо випадків мавпячої віспи, та визначив головні симптоми віспи мавп.

Причина – безпрецедентне глобальне поширення вірусу викликає тривогу у органів громадської охорони здоров’я.

На думку експертів CDC, у людей симптоми мавпячої віспи схожі з симптомами вітряної віспи, але м’якше. Віспа мавп починається з лихоманки, головного болю, м’язових болів і виснаження.

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Основна відмінність між симптомами вітряної віспи та віспи мавп полягає в тому, що мавпяча віспа викликає збільшення лімфатичних вузлів, а вітрянка – ні.

Інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) віспи мавп зазвичай становить 7-14 днів, але може варіюватися від 5 до 21 дня.

Симптоми розвитку мавпячої віспи:

висока температура;

головний біль;

м’язові болі;

біль у спині;

збільшення лімфатичних вузлів;

озноб;

виснаження.

Протягом 1-3 днів (іноді довше) після появи лихоманки у хворого з’являється висип, який починається на обличчі, потім поширюється на інші частини тіла.

Відзначається, що хвороба здебільшого триває 2-4 тижні.