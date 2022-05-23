В минувшую пятницу, 20 мая, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США опубликовали предупреждение, призывающее врачей и департаменты здравоохранения Штатов проявлять бдительность в отношении случаев оспы обезьян, и обозначил главные симптомы обезьяньей оспы.

Причина — беспрецедентное глобальное распространение вируса вызывает тревогу у органов общественного здравоохранения.

По мнению экспертов CDC, у людей симптомы оспы обезьян сходны с симптомами ветряной оспы, но мягче. Оспа обезьян начинается с лихорадки, головной боли, мышечных болей и истощения.

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Основное различие между симптомами ветряной оспы и оспы обезьян заключается в том, что оспа обезьян вызывает увеличение лимфатических узлов, а ветрянка — нет.

Инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) оспы обезьян обычно составляет 7–14 дней, но может варьироваться от 5 до 21 дня.

Симптомы развития обезьяньей оспы:

высокая температура;

головная боль;

мышечные боли;

боль в спине;

увеличение лимфатических узлов;

озноб;

истощение.

В течение 1-3 дней (иногда дольше) после появления лихорадки у больного появляется сыпь, которая начинается на лице, затем распространяется на другие части тела.

Отмечается, что болезнь обычно длится 2-4 недели.