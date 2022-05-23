В минувшую пятницу, 20 мая, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США опубликовали предупреждение, призывающее врачей и департаменты здравоохранения Штатов проявлять бдительность в отношении случаев оспы обезьян, и обозначил главные симптомы обезьяньей оспы.
Причина — беспрецедентное глобальное распространение вируса вызывает тревогу у органов общественного здравоохранения.
По мнению экспертов CDC, у людей симптомы оспы обезьян сходны с симптомами ветряной оспы, но мягче. Оспа обезьян начинается с лихорадки, головной боли, мышечных болей и истощения.
Основное различие между симптомами ветряной оспы и оспы обезьян заключается в том, что оспа обезьян вызывает увеличение лимфатических узлов, а ветрянка — нет.
Инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) оспы обезьян обычно составляет 7–14 дней, но может варьироваться от 5 до 21 дня.
Симптомы развития обезьяньей оспы:
- высокая температура;
- головная боль;
- мышечные боли;
- боль в спине;
- увеличение лимфатических узлов;
- озноб;
- истощение.
В течение 1-3 дней (иногда дольше) после появления лихорадки у больного появляется сыпь, которая начинается на лице, затем распространяется на другие части тела.
Отмечается, что болезнь обычно длится 2-4 недели.