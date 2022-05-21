В мире участились случаи обезьяньей оспы. Также вспышки фиксируют в странах Европы.

Врач-инфекционист Роман Пономаренко рассказал, что известно об обезьяньей оспе и стоит ли беспокоиться о ее распространении.

Что известно об обезьяньей оспе

Обезьянья оспа — это редкая инфекция, которая распространяется дикими животными в странах Африки. Случаи этого заболевания у людей фиксируются еще с 1950 года.

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Также были случаи распространения вируса среди грызунов. То есть, заразиться от животных можно через укусы и употребление продуктов с наличием этого вируса

В целом среди людей вирус распространяется через содержимое пузырьков, который может передаваться через предметы быта и воздушно-капельным путем.

Симптомы обезьяньей оспы

Инкубационный период от 5 до 21 дня (в среднем 10 дней). После чего появляются:

повышение температуры тела;

симптомы интоксикации;

типичные сыпи — сперва на лице, с распространением по всему телу, в виде пузырьков.

Обычно, болезнь проходит в легкой форме, но оставляет свои следы поражения на теле и примерно 5% людей имеют тяжелое течение.

По словам врача, специфического лечения нет, но есть вакцина.

— Но есть одна проблема — это та самая вакцина от натуральной оспы, которую применяли на территории Украины до 80-х годов XX столетия, после чего было объявлено о элиминации вируса. То есть, у кого на правой руке есть рубец (потому что на левой проводят вакцинацию БЦЖ) имеет защиту на всю жизнь, — отметил Пономаренко.

Инфекционист утверждает, что эффективность этой вакцины от возможных штаммов оспы оценивают 87 %.

Стоит ли беспокоиться о распространении оспы

Мировое медицинское сообщество говорит, что пока нет повода беспокоиться, но нужно отнестись к этому серьезно. Так, есть информация, что этот вирус не приведет к глобальному распространению, как это произошло с Covid-19.

— Но вспомните, что говорили про коронавирус, и я, в том числе: “все хорошо, это легкое ОРВИ, в Китае все остановится”, — говорит он.

Несмотря на то, что вирус натуральной оспы за весь период существования заразил наибольшее количество людей за всю мировую историю инфекций, большое количество сил должно быть направлено на недопустимость распространения этого вируса.

Врач отметил, что предыдущий опыт должен создать все условия, чтобы не допустить ошибок на фоне пандемии коронавируса и войны в Украине.

Источник: Роман Пономаренко