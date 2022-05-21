У світі почастішали випадки мавпячої віспи. Також спалахи фіксують у країнах Європи.

Лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко розповів, що відомо про мавп’ячу віспу та чи варто перейматися щодо її поширення.

Що відомо про мавп’ячу віспу

Мавп’яча віспа – це рідкісна інфекція, яка поширюється дикими тваринами в країнах Африки. Випадки цього захворювання у людей фіксуються ще з 1950 року.

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Також були випадки поширення вірусу серед гризунів.Тобто, заразитися від тварин можна через укуси та вживання продуктів із наявністю цього вірусу

Загалом серед людей вірус поширюється через вміст пухирців, який може передаватися через предмети побуту та повітряно-крапельним шляхом.

Симптоми мавп’ячої віспи

Інкубаційний період від 5 до 21 дня (в середньому 10 днів). Після чого з’являються:

підвищення температури тіла;

симптоми інтоксикації;

типові висипи – спершу на обличчі, з поширенням по всьому тілу, у вигляді пухирців.

Зазвичай, хвороба проходить в легкій формі, але залишає свої сліди ураження на тілі та приблизно 5% людей мають тяжкий перебіг.

За словами лікаря, специфічного лікування немає, але є вакцина.

– Але є одна проблема – це та сама вакцина від натуральної віспи, яку застосовували на території України до 80-х років XX сторіччя, після чого було оголошено про елімінацію вірусу. Тобто, в кого на правій руці є рубець (бо на лівій проводять вакцинацію БЦЖ) має захист на все життя, – зазначив Пономаренко.

Інфекціоніст стверджує, що ефективність цієї вакцини від можливих штамів віспи оцінюють 87 %.

Чи варто непокоїтися щодо поширення віспи

Світова медична спільнота говорить, що поки немає приводу турбуватися, але потрібно поставитися до цього серйозно. Так, є інформація, що цей вірус не призведе до глобального поширення, як це сталося з Covid-19.

– Але згадаймо, що говорили про коронавірус, і я в тому числі: “все добре, це легке ГРВІ, на Китаї все зупиниться”, – каже він.

Зважаючи на те, що вірус натуральної віспи за весь період існування заразив найбільшу кількість людей за всю світову історію інфекцій, велика кількість сил повинна бути направлена на недопустимість поширення цього вірусу.

Лікар наголосив, що попередній досвід повинен створити всі умови, щоб не допустити помилок на фоні пандемії коронавірусу та війни в Україні.

Джерело: Роман Пономаренко