США повідомляють про рідкісний випадок мавпячої віспи у чоловіка, який нещодавно приїхав із Канади. Це перший випадок захворювання цього року, зафіксований у США на тлі невеликих спалахів у Європі, але влада готується до нових.

Офіційні особи Массачусетса в середу повідомили про рідкісний випадок віспи мавп у чоловіка, який нещодавно їздив до Канади, і представники охорони здоров’я з’ясовують, чи це пов’язано з невеликими спалахами в Європі.

Віспа мавп зазвичай обмежується Африкою, а рідкісні випадки в США та інших країнах пов’язані з поїздками туди. Цього місяця було зареєстровано невелику кількість підтверджених або підозрюваних випадків у Великій Британії, Португалії та Іспанії.

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Представники охорони здоров’я в США заявили, що вони контактують з офіційними особами у Великій Британії та Канаді в рамках розслідування. Але наразі у них немає жодної інформації, що пов’язує випадок у Массачусетсі з випадками у Великій Британії.

Хоча це єдиний випадок у США, про який відомо CDC, але влада готується до можливого збільшення їхньої кількості.

За словами офіційних осіб, випадок у США не становить небезпеки для громадськості, а мешканця Массачусетсу госпіталізовано, але почувається він задовільно.

Чоловік вирушив до Канади наприкінці квітня, щоб зустрітися з друзями, і повернувся на початку травня. У заяві CDC йдеться про те, що він користувався особистим транспортом.

Випадок є першим у США цього року. Минулого року Техас та Меріленд повідомили про захворювання у людей, які подорожували до Нігерії.

Віспа мавп зазвичай починається з грипоподібного захворювання і набряку лімфатичних вузлів, за яким слідує висип на обличчі й тілі. У Африці люди заражаються через укуси гризунів чи дрібних тварин, і зазвичай вірус легко поширюється серед людей.

Проте слідчі в Європі кажуть, що більшість випадків сталася серед геїв або бісексуальних чоловіків, і офіційні особи вивчають можливість того, що деякі інфекції передавалися через тісний контакт під час сексу.

Віспа мавп походить з того ж сімейства вірусів, що й віспа.

Зазвичай це легке захворювання, хоча є два основних штами: штам Конго, який є важчим — зі смертністю до 10% — і західноафриканський штам, смертність якого становить трохи більше 1% випадків.