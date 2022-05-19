Провідні американські фахівці в області генетики та епідеміології розповіли, що таке віспа мавп, як цей рідкісний вірус, підтверджений наразі в США і Європі, може передаватися і наскільки серйозна загроза масового інфікування.

Віспа мавп, яка може передаватися тваринам і людям, зазвичай зустрічається в Центральній і Західній Африці. Але органи охорони здоров’я в Європі підтвердили більше десятка випадків цього місяця і розслідують ще десятки.

– Відомо, що віспа мавп не поширюється легко між людьми. Але вражає той факт, що випадки захворювання виникають одразу в декількох країнах з ознаками стійкої передачі від людей, – зазначив професор еволюції і геноміки Оксфордського університету Аріс Кацуракіс.

Що таке мавпяча віспа

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За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, захворювання виникло в 1958 році серед мавп, більш ніж за десять років до того, як у Демократичній Республіці Конго був виявлений випадок захворювання людини.

Масова вакцинація проти віспи на якийсь час приборкала поширення віспи мавп серед людей. Але випадки відновилися, частково завдяки відсутності імунітету у більш пізніх поколінь.

За даними CDC, з 2017 року в Нігерії зареєстровано понад 450 випадків.

CDC повідомляє, що інфекції віспи мавп зазвичай тривають від двох до чотирьох тижнів і починаються з грипоподібних симптомів та набряку лімфатичних вузлів. Зрештою по шкірі поширюються заповнені рідиною шишки.

Як поширюється мавпяча віспа

Захворювання може поширюватися при контакті з тваринами та інфікованими людьми повітряно-крапельним шляхом при близькому спілкуванні.

Віспа мавп може бути смертельною, але два основних штами вірусу представляють різні ризики. Згідно з даними ВООЗ, приблизно 1 з 10 осіб, інфікованих штамом з басейну Конго, вмирає.

Зв’язок мавпячої віспи з Covid-19

Експерти підкреслюють, що мавпяча віспа відрізняється від коронавірусу, який перевернув світ.

Віспу мавп добре видно, що полегшує відстеження контактів та ізоляцію. За словами експертів, існуюча вакцина проти віспи може допомогти захистити населення в разі потреби.

Крім того, експерти впевнені, що у вірусу немає потенціалу для того, щоб щось поширювалося по земній кулі зі швидкістю, подібною до тієї, яку ми спостерігали у випадку з Covid-19.

Проте остання хвиля випадків виділяється. Чим довше це триває, тим більше шансів, що вірус мутує і поліпшить свою трансмісивність, як це сталося з новим коронавірусом.

Представники органів охорони здоров’я відзначили нещодавні випадки серед чоловіків, що займаються сексом один з одним, – закономірність, яку вкрай важливо зрозуміти, оскільки раніше науковці не вважали сексуальну орієнтацію фактором ризику мавпячої віспи.

CDC працює з колегами в інших країнах, щоб зібрати інформацію, яка може відповісти на багато питань експертів. Зокрема, як на зростання поширеності віспи мавп впливає зміна клімату та інші зміни навколишнього середовища, які призвели до більшої взаємодії людей і тварин.

Зараз ми перебуваємо в тій точці, коли нам дійсно потрібно з’ясувати, чому це відбувається, перш ніж ми зможемо почати пропонувати рішення, зокрема вакцинацію, кажуть експерти.