Есть и смертельные варианты: что такое вирус обезьяньей оспы и как им можно заразиться

Ведущие американские специалисты в области генетики и эпидемиологии рассказали, что такое оспа обезьян, как этот редкий вирус, подтвержденный в настоящее время в США и Европе, может передаваться и насколько серьезна угроза массового инфицирования.

Оспа обезьян, которая может передаваться животным и людям, обычно встречается в Центральной и Западной Африке. Но органы здравоохранения в Европе подтвердили более десятка случаев в этом месяце и расследуют еще десятки.

— Известно, что оспа обезьян не распространяется легко между людьми. Поразителен тот факт, что случаи заболевания возникают сразу в нескольких странах с признаками устойчивой передачи от людей, — отметил профессор эволюции и геномики Оксфордского университета Арис Кацуракис.

Что такое обезьянья оспа

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, заболевание возникло в 1958 году среди обезьян, более чем за десять лет до того, как в Демократической Республике Конго был выявлен случай заболевания человека.

Массовая вакцинация против оспы на какое-то время обуздала распространение оспы обезьян среди людей. Но случаи возобновились, отчасти благодаря отсутствию иммунитета у более поздних поколений.

По данным CDC, с 2017 года в Нигерии зарегистрировано более 450 случаев.

CDC сообщает, что инфекции оспы обезьян обычно длятся от двух до четырех недель и начинаются с гриппоподобных симптомов и отека лимфатических узлов. В конце концов по коже распространяются заполненные жидкостью шишки.

Как распространяется обезьянья оспа

Заболевание может распространяться при контакте с животными и инфицированными людьми воздушно-капельным путем при близком общении.

Оспа обезьян может быть смертельной, но два основных штамма вируса представляют разные риски. Согласно данным ВОЗ, примерно 1 из 10 человек, инфицированных штаммом из бассейна Конго, умирает.

Связь обезьяньей оспы с Covid-19

Эксперты подчеркивают, что обезьянья оспа отличается от коронавируса, который перевернул мир.

Оспа обезьян хорошо видна, что облегчает отслеживание контактов и изоляцию. По словам экспертов, существующая вакцина против оспы может помочь защитить население в случае необходимости.

Кроме того, эксперты уверены, что у вируса нет потенциала для того, чтобы что-то распространялось по земному шару со скоростью, подобной той, которую мы наблюдали в случае с Covid-19.

Тем не менее, последняя волна случаев выделяется. Чем дольше это продолжается, тем больше шансов, что вирус мутирует и улучшит свою трансмиссивность, как это произошло с новым коронавирусом.

Представители органов здравоохранения отметили недавние случаи среди мужчин, занимающихся сексом друг с другом, — закономерность, которую крайне важно понять, поскольку ранее ученые не считали сексуальную ориентацию фактором риска обезьяньей оспы.

CDC работает с коллегами в других странах, чтобы собрать информацию, которая может ответить на многие вопросы экспертов. В частности, как на рост распространенности оспы обезьян влияет изменение климата и другие изменения окружающей среды, которые привели к большему взаимодействию людей и животных.

Сейчас мы находимся в той точке, когда нам действительно нужно выяснить, почему это происходит, прежде чем мы сможем начать предлагать решения, такие как вакцинация, говорят эксперты.