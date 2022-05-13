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Недавно ездил в Нигерию: в Британии у человека диагностирован вирус обезьяньей оспы

13 мая 2022, 16:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
обезьяна
Источник: Depositphotos

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что после недавней поездки в Нигерию у пациента был диагностирован вирус обезьяньей оспы.

Сообщается, что в настоящее время он проходит лечение в экспертном отделении инфекционных заболеваний Фонда NHS Гая и Сент-Томаса в Лондоне.

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По данным NHS, оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, от которой большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

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Известно, что оспа обезьян редко распространяется между людьми, поэтому риск заражения достаточно низок.

Отмечается, что первое зарегистрированное появление вируса в Великобритании было в 2018 году. С тех пор органы здравоохранения подтвердили несколько случаев.

Симптомы обезьяньего вируса и пути заражения

По данным UKHSA, начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

Может развиться сыпь сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит разные стадии, прежде чем окончательно сформировать корку, которая позже отпадает.

Вирус может распространяться, когда кто-то находится в тесном контакте с инфицированным человеком. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через глаза, нос или рот.

Заражение также возможно при контакте с инфицированными животными, такими как обезьяны, крысы и белки, или через зараженные вирусом предметы, такие как постельное белье и одежда.

Фото: Getty

Источник
ВВС
Теги
Великобритания, Нігерія
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