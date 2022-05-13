Агентство з безпеки охорони здоров’я Великої Британії повідомило, що після недавньої поїздки в Нігерію у пацієнта був діагностований вірус мавпячої віспи.

Повідомляється, що наразі він проходить лікування в експертному відділенні інфекційних захворювань Фонду NHS Гая і Сент-Томаса в Лондоні.

За даними NHS, віспа мавп – це рідкісна вірусна інфекція, від якої більшість людей одужують протягом декількох тижнів.

Відомо, що віспа мавп рідко поширюється між людьми, тому ризик зараження досить низький.

Відзначається, що перша зареєстрована поява вірусу у Великій Британії була в 2018 році. З тих пір органи охорони здоров’я підтвердили кілька випадків.

Симптоми мавпячого вірусу і шляхи зараження

За даними UKHSA, початкові симптоми віспи мавп включають лихоманку, головний біль, м’язові болі, болі в спині, збільшення лімфатичних вузлів, озноб і виснаження.

Може розвинутися висип спочатку на обличчі, потім на інших частинах тіла. Висип змінюється і проходить різні стадії, перш ніж остаточно сформувати кірку, яка пізніше відпадає.

Вірус може поширюватися, коли хтось знаходиться в тісному контакті з інфікованою людиною. Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або через очі, ніс або рот.

Зараження також можливе при контакті з інфікованими тваринами, такими як мавпи, щури і білки, або через заражені вірусом предмети, такі як постільна білизна та одяг.

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