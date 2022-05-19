США сообщают о редком случае обезьяньей оспы мужчины, который недавно приехал из Канады. Это первый случай заболевания в этом году, зафиксированный в США на фоне небольших вспышек в Европе, но власти готовятся к новым.

Официальные лица Массачусетса в среду сообщили о редком случае обезьяньей оспы у мужчины, который недавно ездил в Канаду, и представители здравоохранения выясняют, связано ли это с небольшими вспышками в Европе.

Оспа обезьян обычно ограничивается Африкой, а редкие случаи в США и других странах обычно связаны с поездками туда. В этом месяце было зарегистрировано небольшое количество подтвержденных или подозреваемых случаев в Великобритании, Португалии и Испании.

Сейчас смотрят

Представители здравоохранения в США заявили, что они контактируют с официальными лицами в Великобритании и Канаде в рамках расследования. Но на данный момент у них нет никакой информации, связывающей случай в Массачусетсе со случаями в Великобритании.

Хотя это единственный случай в США, о котором известно CDC, но власти готовятся к возможному увеличению их количества.

По словам официальных лиц, случай в США не представляет опасности для общественности, а житель Массачусетса госпитализирован, но чувствует себя удовлетворительно.

Мужчина отправился в Канаду в конце апреля, чтобы встретиться с друзьями, и вернулся в начале мая. В заявлении CDC говорится, что он пользовался личным транспортом.

Случай является первым в США в этом году. В прошлом году Техас и Мэриленд сообщили о заболевании у людей, которые путешествовали в Нигерию.

Оспа обезьян обычно начинается с гриппоподобного заболевания и отека лимфатических узлов, за которым следует сыпь на лице и теле. В Африке люди заражаются через укусы грызунов или мелких животных, и обычно вирус не распространяется легко среди людей.

Тем не менее, следователи в Европе говорят, что большинство случаев произошло среди геев или бисексуальных мужчин, и официальные лица изучают возможность того, что некоторые инфекции передавались через тесный контакт во время секса.

Оспа обезьян происходит из того же семейства вирусов, что и оспа.

Обычно это легкое заболевание, хотя есть два основных штамма: штамм Конго, который является более тяжелым — со смертностью до 10% — и западноафриканский штамм, смертность от которого составляет чуть более 1% случаев.