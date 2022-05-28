В Украине, вероятно, будет зарегистрирована оспа обезьян, но эпидемических вспышек не будет, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он пояснил, что заразиться можно, только имея тесный контакт с инфицированным. Болезнь не передается так быстро, как коронавирус. Сейчас в мире зафиксированы более 170 случаев обезьяньей оспы.

— Не достаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь довольно длительный близкий контакт с выделением этого человека, кровью, или с какими-то биологическими материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не так велика, как при Covid-19, — добавил Кузин.

Он отметил, что уже есть четкие инструкции по реагированию на случаи заражения оспой обезьян для врачей-эпидемиологов как в Украине, так и во всем мире.

Сейчас смотрят

— Алгоритм очень похож на алгоритм Covid-19. В течение инкубационного периода и самой болезни эти люди должны находиться в учреждении здравоохранения. После того, как человек выздоровел, он уже не представляет никакой угрозы для окружающей среды и людей, — добавил Кузин.

Врач рассказал, что сейчас нигде в мире не планируют проводить массовую вакцинацию от обезьяньей оспы.

— Заболевание довольно редко протекает в тяжелой форме, скорость передачи его минимальна, поэтому риски эпидемического распространения для мира также минимальны, — сказал медик.

Он предположил, что в Украине такие случаи будут зарегистрированы, но мы точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое расследование, чем и как лечить и что предпринимать для локализации заболевания. Кузин уверенно заявил, что вспышки у нас не будет.