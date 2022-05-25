Эксперт: оспа обезьян в Европе, вероятно, распространяется половым путем. Ведущий советник Всемирной организации здравоохранения описал беспрецедентную вспышку оспы обезьян в развитых странах как “случайное событие”, которое, похоже, было вызвано сексуальной активностью на двух недавних рейвах в Европе.

Доктор Дэвид Хейманн, ранее возглавлявший отдел чрезвычайных ситуаций ВОЗ, сказал, что ведущей теорией, объясняющей распространение болезни, была передача половым путем на рейвах, проводимых в Испании и Бельгии. Ранее оспа обезьян не вызывала массовых вспышек за пределами Африки, где она эндемична среди животных.

— Мы знаем, что оспа обезьян может распространяться, когда есть тесный контакт с инфицированным человеком, и похоже, сейчас сексуальный контакт усилил эту передачу, — сказал Хейманн.

Это является значительным отклонением от типичной модели распространения болезни в Центральной и Западной Африке, где люди в основном заражаются от животных: диких грызунов и приматов, а вспышки заболевания не пересекают границы.

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Представители здравоохранения говорят, что большинство известных случаев в Европе были среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, но любой может заразиться из-за тесного контакта с больным человеком, его одеждой или простынями. Ученые говорят, что будет трудно разобраться, происходит распространение через секс или просто тесный контакт.

– По своей природе сексуальная активность предполагает интимный контакт, который, как ожидается, повысит вероятность передачи, независимо от сексуальной ориентации человека и независимо от способа передачи, – сказал вирусолог Майк Скиннер.

В понедельник директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон заявила, что вероятность дальнейшего распространения вируса через тесный контакт, например, во время половых контактов между людьми с несколькими сексуальными партнерами, считается высокой.

На сегодняшний день ВОЗ зафиксировала более 90 случаев оспы обезьян в десятках стран, включая Канаду, Испанию, Израиль, Францию, Швейцарию, США и Австралию.

В понедельник Дания объявила о своем первом случае, Португалия увеличила общее количество до 37, Италия сообщила о еще одной инфекции, а Британия добавила еще 37 случаев.

Представители здравоохранения США заявили в понедельник, что им известно об одном подтвержденном случае в штате Массачусетс и четырех возможных случаях — два в Юте, один во Флориде и один в Нью-Йорке. Все были мужчины, выезжавшие за пределы США.

В Германии есть четыре подтвержденных случая, связанных с участием в “вечеринках… где имела место сексуальная деятельность” на Канарских островах и в Берлине, в Испании.

Высокопоставленный чиновник здравоохранения Мадрида заявил в понедельник, что в испанской столице было 30 подтвержденных случаев. Энрике Руис Эскудеро сказал, что власти расследуют возможную связь между недавним гей-прайдом на Канарских островах, который собрал около 80 тыс. человек, и случаями в мадридской сауне.

Пока течение оспы обезьян было легким, летальных исходов не было. Как правило, вирус вызывает лихорадку, озноб, сыпь и поражение на лице или гениталиях. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель без госпитализации.

Вакцины против оспы, родственной болезни, эффективны для предотвращения оспы обезьян, и разрабатываются некоторые противовирусные препараты. За последние годы эта болезнь привела к летальному исходу в 6% случаев инфекций.

Хейманн возглавил срочное заседание консультативной группы ВОЗ по вопросам угроз инфекционных заболеваний в пятницу, чтобы оценить вспышку, и сказал, что нет доказательств того, что оспа обезьян мутировала в более инфекционную форму.

Агентство ООН заявило, что вспышка является “очень необычным событием” и отметило, что случаи заболевания наблюдаются во многих странах. Это свидетельствует о том, что вирус мог распространяться без опыта в течение некоторого времени. Европейский директор агентства предупредил, что фестивали и вечеринки могут ускорить его распространение.

На открытом заседании в понедельник чиновники ВОЗ охарактеризовали вспышку как сдержанную и предостерегали от стигматизации пострадавших групп, заявив, что болезнь может поразить любого.

Агентство сообщило, что случаи, похоже, связаны с вирусом оспы обезьян, который впервые был обнаружен в случаях, когда он экспортировался из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.

Власти Великобритании, Испании и Португалии заявили, что большинство выявленных случаев были у молодых мужчин, когда они обратились за помощью в клиники сексуального здоровья.

Хейманн, также профессор инфекционных болезней в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, сказал, что вспышка оспы обезьян, вероятно, была случайным событием, которое можно проследить до одной инфекции.

– Вполне возможно, что кто-то заразился, у него развились поражения на гениталиях, руках или где-то еще, а потом распространился на других, когда был половой или близкий физический контакт, – предположил Хейманн. – А потом произошли эти международные события, породившие вспышку во всем мире, в США и других европейских странах.

Он подчеркнул, что болезнь вряд ли спровоцирует широкую передачу.

– Это не Covid-19, – подчеркнул он. — Нам нужно замедлить вирус оспы обезьян, но он не распространяется в воздухе, и у нас есть вакцины для защиты от него.

Хейманн сказал, что следует быстро провести исследование, чтобы определить, может ли оспа обезьян распространяться от людей без симптомов, и что популяции, имеющие риск заболевания, должны принимать меры, чтобы защитить себя.