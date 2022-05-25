Експерт: віспа мавп у Європі, ймовірно, поширюється статевим шляхом. Провідний радник Всесвітньої організації охорони здоров’я описав безпрецедентний спалах віспи мавп у розвинених країнах як “випадкову подію”, яка, схоже, була викликана сексуальною активністю на двох нещодавніх рейвах у Європі.

Доктор Девід Гейманн, який раніше очолював відділ надзвичайних ситуацій ВООЗ, сказав, що провідною теорією, яка пояснює поширення хвороби, була передача статевим шляхом на рейвах, які проводяться в Іспанії та Бельгії. Раніше віспа мавп не викликала масових спалахів за межами Африки, де вона є ендемічною серед тварин.

– Ми знаємо, що віспа мавп може поширюватися, коли є тісний контакт із людиною, яка інфікована, і схоже, зараз сексуальний контакт посилив цю передачу, — сказав Гейманн.

Це є значним відхиленням від типової моделі поширення хвороби в Центральній та Західній Африці, де люди в основному заражаються від тварин: диких гризунів та приматів, а спалахи захворювання не перекидаються через кордони.

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Представники охорони здоров’я кажуть, що більшість відомих випадків у Європі були серед чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками, але будь-хто може заразитися через тісний контакт з хворою людиною, її одягом чи простирадлами. Вчені кажуть, що буде важко розібратися, чи відбувається поширення через секс чи просто тісний контакт.

– За своєю природою сексуальна активність передбачає інтимний контакт, який, як очікується, підвищить ймовірність передачі, незалежно від сексуальної орієнтації людини та незалежно від способу передачі, – сказав вірусолог Майк Скіннер.

У понеділок директор Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон заявила, що ймовірність подальшого поширення вірусу через тісний контакт, наприклад, під час статевих контактів між людьми з кількома сексуальними партнерами, вважається високою.

На сьогодні ВООЗ зафіксувала понад 90 випадків віспи мавп у десятках країн, включаючи Канаду, Іспанію, Ізраїль, Францію, Швейцарію, США та Австралію.

У понеділок Данія оголосила про свій перший випадок, Португалія збільшила загальну кількість до 37, Італія повідомила про ще одну інфекцію, а Британія додала ще 37 випадків.

Представники охорони здоров’я США заявили в понеділок, що їм відомо про один підтверджений випадок у штаті Массачусетс і чотири ймовірні випадки — два в Юті, один у Флориді та один у Нью-Йорку. Усі були чоловіки, які виїжджали за межі США.

У Німеччині є чотири підтверджені випадки, пов’язані з участю у “вечіркових заходах… де мала місце сексуальна діяльність” на Канарських островах і в Берліні, в Іспанії.

Вищий чиновник з охорони здоров’я Мадрида заявив у понеділок, що в іспанській столиці було 30 підтверджених випадків. Енріке Руїс Ескудеро сказав, що влада розслідує можливий зв’язок між нещодавнім гей-прайдом на Канарських островах, який зібрав близько 80 тис. людей, і випадками в мадридській сауні.

Поки що перебіг віспи мавп був легким, летальних випадків не було. Як правило, вірус викликає лихоманку, озноб, висип і ураження на обличчі або геніталіях. Більшість людей видужують протягом кількох тижнів без госпіталізації.

Вакцини проти віспи, спорідненої хвороби, ефективні для запобігання віспі мавп, і розробляються деякі противірусні препарати. За останні роки ця хвороба призвела до летального результату в до 6% випадків інфекцій.

Гейманн очолив термінове засідання консультативної групи ВООЗ з питань загроз інфекційних захворювань у п’ятницю, щоб оцінити спалах, і сказав, що немає доказів того, що віспа мавп мутувала в більш інфекційну форму.

Агентство ООН заявило, що спалах є “дуже незвичайною подією” і зазначило, що випадки захворювання спостерігаються в багатьох різних країнах. Це свідчить про те, що вірус міг поширюватися безисмптомно протягом деякого часу. Європейський директор агентства попередив, що фестивалі та вечірки можуть прискорити поширення.

На відкритому засіданні в понеділок посадовці ВООЗ охарактеризували спалах як стриманий і застерігали від стигматизації постраждалих груп, заявивши, що хвороба може вразити будь-кого.

Агентство повідомило, що випадки, схоже, пов’язані з вірусом віспи мавп, який вперше був виявлений у випадках, коли він експортувався з Нігерії до Великої Британії, Ізраїлю та Сінгапуру в 2018 та 2019 роках.

Влада Великої Британії, Іспанії та Португалії заявила, що більшість виявлених випадків були у молодих чоловіків, коли вони звернулися по допомогу в клініки сексуального здоров’я.

Гейманн, який також є професором інфекційних хвороб у Лондонській школі гігієни та тропічної медицини, сказав, що спалах віспи мавп, ймовірно, був випадковою подією, яку можна простежити до однієї інфекції.

– Цілком можливо, що хтось заразився, у нього розвинулися ураження на геніталіях, руках чи десь ще, а потім поширився на інших, коли був статевий або близький фізичний контакт, – припустив Гейманн. – А потім відбулися ці міжнародні події, які породили спалах у всьому світі, у США та інших європейських країнах.

Він підкреслив, що хвороба навряд чи спровокує широку передачу.

– Це не Covid-19, – підкреслив він. – Нам потрібно сповільнити вірус віспи мавп, але він не поширюється в повітрі, і у нас є вакцини для захисту від нього.

Гейманн сказав, що слід швидко провести дослідження, щоб визначити, чи може віспа мавп поширюватися від людей без симптомів, і що популяції, які мають ризик захворювання, повинні вживати заходів, щоб захистити себе.