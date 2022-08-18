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Первый зарегистрированный случай: собака заразилась обезьяньей оспой от своего хозяина

18 августа 2022, 10:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
собака
Источник: Depositphotos

Согласно отчету британских ученых, опубликованному в Lancet, четырехлетняя итальянская борзая заразилась обезьяньей оспой от своего инфицированного хозяина, который разрешал животному спать с ним в одной постели.

Сообщается, что симптомы болезни у собаки, включая поражения на животе, начали проявляться менее чем через две недели после заражения.

— Наши результаты должны вызвать дебаты о необходимости изоляции домашних животных от людей, инфицированных вирусом оспы обезьян, — настаивают ученые.

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Что делает эту новость значимой, так это то, что это первый зарегистрированный случай передачи обезьяньей оспы от человека к домашенему животному.

Как сообщалось, помимо половых контактов, вирус обезьяньей оспы также распространяется через крупные капли или при контакте с кожей, одеждой или любым другим материалом, к которому прикасался больной обезьяньей оспой.

В своем последнем заявлении Агентство по безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) сообщило, что в Великобритании на сегодня зарегистрировано около 3 000 случаев оспы обезьян. 

Источник: Express

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