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Появилась ли в Украине обезьянья оспа — Ляшко

18 августа 2022, 12:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
віктор ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью одному из ведущих украинских СМИ сообщил, что по состоянию на сегодняшний день зафиксированных случаев обезьяньей оспы в Украине нет.

По словам главы ведомства, в нашей стране есть соответствующая система диагностики.

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— Мы сделали шаг на опережение и установили всем нашим центрам контроля и профилактики болезней тест-системы для выявления в том числе обезьяньей оспы. Плюс, сделали модернизацию тест-систем на исследование методом полимеразной цепной реакции примерно 20 нозологий, — отметил Ляшко.

Напомним, что ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы.

Фото: Минздрав

Источник
РБК-Украина
Теги
Віктор Ляшко Мавпяча віспа
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