У 36-річного італійця після поїздки о Іспанії виникли симптоми Covid-19 та віспи мавп. Тести показали позитивний результат. Але були проведені дослідження і щодо ВІЛ. Результат також позитивний. Отже чоловік одночасно хворів на три вірусні захворювання. Це перший такий випадок.

Симптоми хвороб з’явилися на дев’ятий день. Італієць відчував втому, його лихоманило, у нього боліло горло і голова, а на лівій руці з’явився висип.

Під час звернення до лікарні йому діагностували віспу мавп та Covid-19. Позитивним виявився також результат тесту на ВІЛ, хоча ще 2021 року він був негативним.

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Крім того, італієць страждає від біполярного розладу і декілька років тому хворів на сифіліс.

Чоловік пройшов курс терапії і виписався з лікарні — він вилікувався від Covid-19 та віспи мавп. Одразу ж після встановлення діагнозу ВІЛ він почав отримувати антиретровірусну терапію.

Джерело: la Repubblica