Майже 500 студентів провідного китайського коледжу для тележурналістів були відправлені в карантинний центр після того, як в їхньому гуртожитку було виявлено кілька випадків інфікування Covid-19.

Повідомляється, що 488 студентів Університету комунікацій Китаю разом з 19 викладачами і п’ятьма асистентами були доставлені в центр для проходження карантину автобусом в п’ятницю ввечері.

Карантинні центри являють собою польові госпіталі, а також переобладнані стадіони і виставкові центри, які піддавалися критиці за переповненість, погані санітарні умови і зіпсовані продукти.

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Станом на минулий тиждень близько 65 млн жителів Китаю перебували в ізоляції, незважаючи на те, що в неділю було зареєстровано лише 1 248 нових випадків передачі інфекції всередині країни. Більшість з них були безсимптомними.

Відомо, що політика нульового Covid-19 тісно пов’язана з президентом і лідером Компартії Сі Цзіньпіном, адміністрація якого відкинула заяви ВООЗ про нестійкість цієї політики і відмовилася схвалити іноземні вакцини, які багато хто вважає більш ефективними, ніж вакцини, вироблені китайськими компаніями.