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Вакцинація

Сезон епідемії близько: захистити себе і рідних від Covid-19, протипоказання до вакцинації

29 Серпня 2022, 14:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України в черговий раз закликали українців захистити себе і рідних від Covid-19. Адже епідемічний сезон вже не за горами.

– Всі люди старше 18 років повинні отримати базовий курс імунізації двома дозами вакцини проти Covid-19 (зараз в Україні єPfizer-biontech і CoronaVac/Sinovac Biotech) або ж однією дозою вакцини Janssen (Jcovden),-йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що бустерне щеплення можуть зробити всі люди старше 18 років, які отримали базовий курс вакцинації більше 6 місяців тому.

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Другу бустерну дозу вакцини проти Covid-19 не менше через чотири місяці після першої можуть зробити всі люди віком від 60 років, а також люди віком 18-59 років з хронічними хворобами.

Діти від 12 років можуть зробити щеплення проти Covid-19 двома дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

– Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не є протипоказаннями до вакцинації. Наприклад, в США дітей щеплюють навіть у разі підвищеної температури і ознаках ГРВІ, – йдеться в повідомленні експертів.

Протипоказання до вакцинації проти Covid-19:

  • тяжка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;
  • гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцин можна у медиків, які проводять вакцинацію);
  • гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

Можливі такі реакції на вакцину проти Covid-19:

  • почервоніння, набряк, біль у місці ін’єкції;
  • лихоманка або озноб;
  • головний біль;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • утомлюваність;
  • нудота;
  • безсоння.

Перелік пунктів і центрів вакцинації проти Covid-19 можна дізнатися за цим посиланням.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавирус Covid-19 МОЗ України поради лікаря
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