Експерти Міністерства охорони здоров’я України в черговий раз закликали українців захистити себе і рідних від Covid-19. Адже епідемічний сезон вже не за горами.

– Всі люди старше 18 років повинні отримати базовий курс імунізації двома дозами вакцини проти Covid-19 (зараз в Україні єPfizer-biontech і CoronaVac/Sinovac Biotech) або ж однією дозою вакцини Janssen (Jcovden),-йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що бустерне щеплення можуть зробити всі люди старше 18 років, які отримали базовий курс вакцинації більше 6 місяців тому.

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Другу бустерну дозу вакцини проти Covid-19 не менше через чотири місяці після першої можуть зробити всі люди віком від 60 років, а також люди віком 18-59 років з хронічними хворобами.

Діти від 12 років можуть зробити щеплення проти Covid-19 двома дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

– Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не є протипоказаннями до вакцинації. Наприклад, в США дітей щеплюють навіть у разі підвищеної температури і ознаках ГРВІ, – йдеться в повідомленні експертів.

Протипоказання до вакцинації проти Covid-19:

тяжка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;

гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцин можна у медиків, які проводять вакцинацію);

гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

Можливі такі реакції на вакцину проти Covid-19:

почервоніння, набряк, біль у місці ін’єкції;

лихоманка або озноб;

головний біль;

біль у м’язах і суглобах;

утомлюваність;

нудота;

безсоння.

Перелік пунктів і центрів вакцинації проти Covid-19 можна дізнатися за цим посиланням.