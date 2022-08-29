Эксперты Министерства здравоохранения Украины в очередной раз призвали украинцев защитить себя и родных от Covid-19. Ведь эпидемический сезон уже не за горами.

— Все люди старше 18 лет должны получить базовый курс иммунизации двумя дозами вакцины против Covid-19 (сейчас в Украине имеются Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech) или же одной дозой вакцины Janssen (Jcovden), — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что бустерную прививку могут сделать все люди старше 18 лет, которые получили базовый курс вакцинации более 6 месяцев назад.

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Вторую бустерную дозу вакцины против Covid-19 не менее через четыре месяца после первой могут сделать все люди в возрасте от 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет с хроническими болезнями.

Дети от 12 лет могут привиться против Covid-19 двумя дозами вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

— Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не являются противопоказаниями к вакцинации. К примеру, в США детей прививают даже в случае повышенной температуры и признаках ОРВИ, — говорится в сообщении экспертов.

Противопоказания к вакцинации против Covid-19:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;

гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать о составе вакцин можно у медиков, которые проводят вакцинацию);

острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).

Возможны такие реакции на вакцину против Covid-19:

покраснение, отек, боль в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль;

боль в мышцах и суставах;

утомляемость;

тошнота;

бессонница.

Перечень пунктов и центров вакцинации против Covid-19 можно узнать по этой ссылке.