Эксперты Министерства здравоохранения Украины в очередной раз призвали украинцев защитить себя и родных от Covid-19. Ведь эпидемический сезон уже не за горами.
— Все люди старше 18 лет должны получить базовый курс иммунизации двумя дозами вакцины против Covid-19 (сейчас в Украине имеются Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech) или же одной дозой вакцины Janssen (Jcovden), — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что бустерную прививку могут сделать все люди старше 18 лет, которые получили базовый курс вакцинации более 6 месяцев назад.
Вторую бустерную дозу вакцины против Covid-19 не менее через четыре месяца после первой могут сделать все люди в возрасте от 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет с хроническими болезнями.
Дети от 12 лет могут привиться против Covid-19 двумя дозами вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
— Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не являются противопоказаниями к вакцинации. К примеру, в США детей прививают даже в случае повышенной температуры и признаках ОРВИ, — говорится в сообщении экспертов.
Противопоказания к вакцинации против Covid-19:
- тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;
- гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать о составе вакцин можно у медиков, которые проводят вакцинацию);
- острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).
Возможны такие реакции на вакцину против Covid-19:
- покраснение, отек, боль в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль;
- боль в мышцах и суставах;
- утомляемость;
- тошнота;
- бессонница.
Перечень пунктов и центров вакцинации против Covid-19 можно узнать по этой ссылке.