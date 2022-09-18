Експерти Міністерства охорони здоров’я України перед початком епідемічного сезону ще раз нагадали важливі відомості про вакцинацію проти Covid-19. Зокрема, кому вона протипоказана і які можуть бути побічні ефекти після вакцинального уколу.

– Всі люди старше 18 років повинні отримати базовий курс імунізації двома дозами вакцини проти Covid-19. Зараз в Україні доступні CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech і однозова вакцина Janssen (Jcovden), – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що бустерний укол можуть зробити всі люди старше 18 років через шість місяців після базової вакцинації.

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Другу бустерну дозу вакцини проти Covid-19 рекомендується робити мінімум через чотири місяці після першої. В Україні сьогодні її можуть зробити всі люди віком від 60 років, а також люди віком 18-59 років з хронічними хворобами.

Діти від 12 років можуть зробити щеплення проти Covid-19 двома дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

– Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не є протипоказаннями до вакцинації. Приміром, у США дітей прищеплюють навіть у разі підвищеної температури і ознаках ГРВІ, – зазначають медики.

Протипоказання до вакцинації проти Covid-19:

тяжка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;

гіперчутливість до одного з компонентів вакцини;

гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

Можливі реакції на вакцину проти Covid-19:

почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;

лихоманка або озноб;

головний біль;

біль у м’язах або в суглобах;

утомлюваність;

нудота;

безсоння.

Повідомляється, що ці реакції є нормальними і проходять за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться за рекомендаціями до свого сімейного лікаря або терапевта.

Перелік пунктів та центрів вакцинації проти Covid-19 за цим посиланням.