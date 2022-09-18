Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Вакцинація

Вакцинація проти Covid-19: протипоказання, побічні ефекти, посилання на адреси пунктів щеплення

18 Вересня 2022, 12:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцина
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України перед початком епідемічного сезону ще раз нагадали важливі відомості про вакцинацію проти Covid-19. Зокрема, кому вона протипоказана і які можуть бути побічні ефекти після вакцинального уколу.

– Всі люди старше 18 років повинні отримати базовий курс імунізації двома дозами вакцини проти Covid-19. Зараз в Україні доступні CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech і однозова вакцина Janssen (Jcovden), – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що бустерний укол можуть зробити всі люди старше 18 років через шість місяців після базової вакцинації.

Читайте також:
Вакцинація проти Covid-19: протипоказання, побічні ефекти, посилання на адреси пунктів щепленняПрогноз ВООЗ: пік нової хвилі Covid-19 в Україні буде в жовтні

Зараз дивляться

Другу бустерну дозу вакцини проти Covid-19 рекомендується робити мінімум через чотири місяці після першої. В Україні сьогодні її можуть зробити всі люди віком від 60 років, а також люди віком 18-59 років з хронічними хворобами.

Діти від 12 років можуть зробити щеплення проти Covid-19 двома дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

– Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не є протипоказаннями до вакцинації. Приміром, у США дітей прищеплюють навіть у разі підвищеної температури і ознаках ГРВІ, – зазначають медики.

Протипоказання до вакцинації проти Covid-19:

  • тяжка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;
  • гіперчутливість до одного з компонентів вакцини;
  • гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

Можливі реакції на вакцину проти Covid-19:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;
  • лихоманка або озноб;
  • головний біль;
  • біль у м’язах або в суглобах;
  • утомлюваність;
  • нудота;
  • безсоння.

Повідомляється, що ці реакції є нормальними і проходять за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться за рекомендаціями до свого сімейного лікаря або терапевта.

Перелік пунктів та центрів вакцинації проти Covid-19 за цим посиланням.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь