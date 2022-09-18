Експерти Міністерства охорони здоров’я України перед початком епідемічного сезону ще раз нагадали важливі відомості про вакцинацію проти Covid-19. Зокрема, кому вона протипоказана і які можуть бути побічні ефекти після вакцинального уколу.
– Всі люди старше 18 років повинні отримати базовий курс імунізації двома дозами вакцини проти Covid-19. Зараз в Україні доступні CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech і однозова вакцина Janssen (Jcovden), – йдеться в повідомленні МОЗ.
Відзначається, що бустерний укол можуть зробити всі люди старше 18 років через шість місяців після базової вакцинації.
Другу бустерну дозу вакцини проти Covid-19 рекомендується робити мінімум через чотири місяці після першої. В Україні сьогодні її можуть зробити всі люди віком від 60 років, а також люди віком 18-59 років з хронічними хворобами.
Діти від 12 років можуть зробити щеплення проти Covid-19 двома дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
– Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не є протипоказаннями до вакцинації. Приміром, у США дітей прищеплюють навіть у разі підвищеної температури і ознаках ГРВІ, – зазначають медики.
Протипоказання до вакцинації проти Covid-19:
- тяжка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;
- гіперчутливість до одного з компонентів вакцини;
- гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).
Можливі реакції на вакцину проти Covid-19:
- почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;
- лихоманка або озноб;
- головний біль;
- біль у м’язах або в суглобах;
- утомлюваність;
- нудота;
- безсоння.
Повідомляється, що ці реакції є нормальними і проходять за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться за рекомендаціями до свого сімейного лікаря або терапевта.
Перелік пунктів та центрів вакцинації проти Covid-19 за цим посиланням.