За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Гебреїсуса, в Україні спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус.

Зараження вірусом може досягти максимальних показників на початку жовтня 2022 року. Також керівник ВООЗ заявив про можливий дефіцит кисню для пацієнтів, оскільки основні джерела постачання перебувають на окупованих територіях.

Дійсно, останнім часом МОЗ фіксує значне зростання випадків за всіма ключовими показниками. За позаминулий тиждень виявили 16,1 тис. хворих з Covid-19 , за минулий тиждень – 23,8 тис. осіб. За тиждень зросла кількість хворих дітей (+1,6 тис.), медиків (+174), госпіталізованих (+1 тис. осіб) та летальних випадків (+26).

Зараз дивляться

Але є й позитивні новини – зростають темпи вакцинації. Якщо за позаминулий тиждень щеплення від Covid-19 зробили 50 тис. українців, то за минулий – 81 тис. З них 56,5% зробили першу бустерну дозу, 33% – першу дозу.

Щодо забезпечення лікарень киснем, МОЗ запевняє, що ситуація контрольована. Дійсно, частина підприємств, що виробляють кисень, знаходяться на тимчасово окупованих територіях, частина – поблизу лінії фронту. Але 15 підприємств працюють, їхня потужність складає 370 т кисню на добу.

Під час піку минулої хвилі коронавірусу максимальна добова потреба складала 400 т кисню. У разі гострої нестачі кисню виробляти кисень на резервних підприємствах, які мають такі потужності.

Також, в лікарнях продовжується встановлення автономних кисневих станцій.

Джерело: Михайло Радуцький