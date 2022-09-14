По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, в Украине наблюдается увеличение количества больных коронавирусом.

Заражение вирусом может добиться максимальных показателей в начале октября 2022 года. Также руководитель ВОЗ заявил о возможном дефиците кислорода для пациентов, поскольку основные источники поставок находятся на оккупированных территориях.

Действительно, в последнее время Минздрав фиксирует значительный рост случаев по всем ключевым показателям. За позапрошлую неделю обнаружили 16,1 тыс. больных Covid-19, за прошедшую неделю — 23,8 тыс. человек. За неделю выросло количество заболевших детей (+1,6 тыс.), медиков (+174), госпитализированных (+1 тыс. человек) и летальных исходов (+26).

Сейчас смотрят

Но есть и положительные новости – растут темпы вакцинации. Если за позапрошлую неделю прививки от Covid-19 сделали 50 тыс. украинцев, то за прошлую – 81 тыс. Из них 56,5% сделали первую бустерную дозу, 33% – первую дозу.

Относительно обеспечения больниц кислородом Минздрав уверяет, что ситуация контролируемая. Действительно, часть предприятий, производящих кислород, находятся на временно оккупированных территориях, часть – вблизи линии фронта. Но 15 предприятий работают, их мощность составляет 370 т кислорода в сутки.

Во время пика минувшей волны коронавируса наибольшая дневная потребность составляла 400 т кислорода. В случае острой нехватки кислорода производить кислород на резервных предприятиях, обладающих такими мощностями.

Также в больницах продолжается установка автономных кислородных станций.

Источник: Михаил Радуцкий