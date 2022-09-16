Іспанські науковці під час проспективного дослідження довели, що у кожної третьої інфікованої, нещепленої людини через рік не виявляються антитіла проти Covid-19.

На думку дослідників, це підтверджує, що гібридний імунітет (щеплення плюс інфекція) є більш надійним і тривалим.

Наголошується, що більшість серологічних досліджень, проведених після Covid-вакцинації, були зосереджені на певних групах, як-от медичні працівники. Науковці не робили відмінностей між людьми з попередньою інфекцією або без неї і не мали клінічних та імунологічних даних про інфекцію.

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Дослідницька група провела друге вимірювання в популяційній когорті з Каталонії через шість місяців після початку кампанії вакцинації, щоб відстежувати рівень і тип антитіл проти п’яти вірусних антигенів.

У результаті дійшли трьох основних висновків. По-перше, у 36% інфікованих, але нещеплених людей, антитіла більше не виявлялися через рік після зараження, особливо у курців старше 60 років.

По-друге, вакцинація індукувала значно більш високі рівні антитіл у людей, які перенесли раніше інфекцію, порівняно з тими, у кого раніше не було інфекції.

По-третє, чинником, найсильніше пов’язаним з рівнем антитіл, є тип вакцини – Spikevax компанії Moderna, який генерував найвищі рівні антитіл.

Зазначається, що серед щеплених тільки 2,1% не мали антитіл на момент тестування і приблизно у 1% була проривна інфекція.