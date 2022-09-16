Испанские ученые в ходе проспективного исследования доказали, что у каждого третьего инфицированного, непривитого человека через год больше не обнаруживаются антитела против Covid-19.

По мнению исследователей, это подтверждает, что гибридный иммунитет (прививка плюс инфекция) является более надежным и длительным.

Отмечается, что большинство серологических исследований, проведенных после Covid-вакцинации, были сосредоточены на определенных группах, таких как медицинские работники, и не делали различий между людьми с предшествующей инфекцией или без нее и не имели клинических и иммунологических данных об инфекции.

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Исследовательская группа провела второе измерение в популяционной когорте из Каталонии через шесть месяцев после начала кампании вакцинации, чтобы отслеживать уровень и тип антител против пяти вирусных антигенов.

В результате были сделаны три основных вывода. Во-первых, у 36% инфицированных, но непривитых людей антитела больше не обнаруживались почти через год после заражения, особенно у курильщиков старше 60 лет.

Во- вторых, вакцинация индуцировала значительно более высокие уровни антител у людей, перенесших ранее инфекцию, по сравнению с теми, у кого ранее не было инфекции.

В-третьих, фактором, наиболее сильно связанным с уровнем антител, является тип вакцины — Spikevax компании Moderna, который генерировал самые высокие уровни антител.

Отмечается, что среди привитых только 2,1% не имели антител на момент тестирования и примерно у 1% была прорывная инфекция.