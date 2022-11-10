Дослідження, проведене вченими Медичної школи імені Гроссмана при Нью-Йоркському університеті, засвідчило, що важкі стресові події здатні посилити перебіг коронавірусної хвороби.

Зокрема, йдеться про смерть близької людини, відсутність фінансової або продовольчої безпеки або інвалідність, яка нещодавно настала.

Під час наукової роботи з’ясувалося, що 50% дорослих пацієнтів, які відчували вплив життєвих стресорів, принаймні удвічі частіше боролися з довготривалими симптомами Covid-19.

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Зазначається, що в дослідженні використовувалися стандартні інструменти телефонного опитування в польових умовах. Команда вчених спостерігала за 790 пацієнтами через шість місяців і рік після госпіталізації у зв’язку з Covid-19.

В аналізах порівнювалися фактори, які можуть стати найсильнішими незалежними предикторами тривалих симптомів Covid-19: депресії, стомлюваності, погіршення якості сну, зниження здатності брати участь у повсякденних справах, таких як годування, одягання і купання.

Стать також відіграла свою роль, оскільки минулі дослідження засвідчили, що жінки найчастіше більш сприйнятливі, наприклад, до аутоімунних захворювань, які можуть вплинути на результати.