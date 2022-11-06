Британський фармацевт Клер Невінсон в коментарі одному з популярних Інтернет-видань Сполученого Королівства розповіла, як відрізнити грип, застуду і Covid-19, а також про особливості лікування цих респіраторних інфекцій.

За словами фармацевта, застуда, грип та Covid-19 викликаються вірусними інфекціями дихальної системи, які частіше зустрічаються в зимові місяці.

– Загальні симптоми як застуди, так і грипу, включають біль в горлі, закладеність або нежить, чхання і кашель, — зазначає Клер Невінсон.

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За її словами, симптоми застуди, як правило, більш м’які і зазвичай проходять протягом тижня.

Навпаки, симптоми грипу починаються більш раптово, стають більш серйозними і тривають довше. Загальні симптоми грипу включають лихоманку, біль у м’язах та озноб.

Основними симптомами Covid-19, за словами фахівця, є висока температура, новий, безперервний кашель, втрата або зміна смаку або нюху, але також можуть бути інші симптоми, які дуже схожі на застуду та грип.

Лікування застуди

За словами фармацевта, хоча ліків від застуди немає, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб полегшити симптоми:

відпочивати, пити багато рідини, дотримуватися збалансованої дієти, яка включає багато фруктів і овочів;

прийом парацетамолу або ібупрофену для полегшення болю та лихоманки;

використання протизастійних спреїв або таблеток для полегшення закладеності носа;

ліки від горла можуть допомогти заспокоїти біль у горлі;

ліки від кашлю.

– Не всі безрецептурні ліки підходять для всіх, тому обов’язково поговоріть зі своїм лікарем про те, які методи лікування будуть найбільш підходящими для вас, — попереджає Клер.

Лікування грипу

За словами Клер Невінсон, в більшості випадків при грипі немає необхідності відвідувати свого лікаря загальної практики. Як і при застуді, найкращий спосіб одужати – відпочити вдома, зігрітися і пити багато води.

Полегшити симптоми грипу допоможуть ті ж ліки, які використовуються для полегшення симптомів застуди. Сюди входить парацетамол або ібупрофен, які можуть допомогти знизити високу температуру та полегшити біль.

Лікування Covid-19

Фармацевт стверджує, що більшість людей одужують від Covid-19 через пару тижнів, але є кілька заходів, які ви можете вжити вдома, щоб полегшити симптоми.

Фахівець радить побільше відпочивати, пити багато рідини (краще води), якщо відчуваєте себе некомфортно, прийняти знеболююче, наприклад, парацетамол або ібупрофен.

Щоб полегшити кашель, спробуйте сісти прямо або лягти на бік, а не на спину. Якщо відчуваєте задишку, постарайтеся розслабитися і повільно вдихати через ніс і видихати через рот, поки напади не вщухнуть.

Джерело: Express