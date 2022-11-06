Британский фармацевт Клэр Невинсон в комментарии одному из популярных Интернет-изданий Соединенного Королевства рассказала, как отличить грипп, простуду и Covid-19, а также об особенностях лечения этих респираторных инфекций.

По словам фармацевта, простуда, грипп и Covid-19 вызываются вирусными инфекциями дыхательной системы, которые чаще встречаются в зимние месяцы.

— Общие симптомы как простуды, так и гриппа, включают боль в горле, заложенность или насморк, чихание и кашель, — отмечает Клэр Невинсон.

Сейчас смотрят

По ее словам, симптомы простуды, как правило, более мягкие и обычно проходят в течение недели.

Симптомы гриппа начинаются более внезапно, становятся более серьезными и длятся дольше. Общие симптомы гриппа включают лихорадку, боль в мышцах и озноб.

Основными симптомами Covid-19, по словам специалиста, являются высокая температура, новый, непрерывный кашель, потеря или изменение вкуса или обоняния, но также могут быть другие симптомы, которые очень похожи на простуду и грипп.

Лечение простуды

По словам фармацевта, хотя лекарства от простуды нет, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить симптомы:

отдыхать, пить много жидкости, придерживаться сбалансированной диеты, которая включает много фруктов и овощей;

прием парацетамола или ибупрофена для облегчения боли и лихорадки;

использование противозастойных спреев или таблеток для облегчения заложенности носа;

лекарственные леденцы от горла могут помочь успокоить боль в горле;

лекарства от кашля.

— Не все безрецептурные лекарства подходят для всех, поэтому обязательно поговорите со своим врачом о том, какие методы лечения будут наиболее подходящими для вас, — предупреждает Клэр.

Лечение гриппа

По словам Клэр Невинсон, в большинстве случаев при гриппе нет необходимости посещать своего врача общей практики. Как и при простуде, лучший способ выздороветь — отдохнуть дома, согреться и пить много воды.

Облегчить симптомы гриппа помогут те же лекарства, которые используются для облегчения симптомов простуды. Это включает парацетамол или ибупрофен, которые могут помочь снизить высокую температуру и облегчить боли.

Лечение Covid-19

Фармацевт утверждает, что большинство людей выздоравливают от Covid-19 через пару недель, но есть несколько мер, которые вы можете предпринять дома, чтобы облегчить симптомы.

Специалист советует побольше отдыхать, пить много жидкости (лучше воды), если чувствуете себя некомфортно, принять обезболивающее, например, парацетамол или ибупрофен.

Чтобы облегчить кашель, попробуйте сесть прямо или лечь на бок, а не на спину. Если чувствуете одышку, постарайтесь расслабиться и медленно вдыхать через нос и выдыхать через рот, пока приступы не стихнут.

Источник: Express