Мета-аналіз 28 рандомізованих досліджень, опублікований в British Medical Journal, дає вагомі аргументи на користь того, що добавка цинку в якості профілактики знижує ризик зараження грипоподібними захворюваннями на цілих 68%.

Цинк – це мінерал, який допомагає різним процесам в нашому організмі, включаючи створення нових клітин і ферментів, загоєння ран і переробку певних елементів їжі.

Більш того, цинк також здатний скорочувати тривалість симптомів при грипі та застуді.

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Так, вивчивши близько 5,5 тис. учасників, дослідницька група виявила, що лікування цинком дозволило скоротити період симптомів приблизно на два дні.

– Ми виявили, що цинк, ймовірно, скорочує тривалість хвороби. Було досить багато сигналів про те, що цинк може зменшити тяжкість хвороби, особливо в піковий час між другим і четвертим днями, – відзначають вчені.

За їхніми словами, це дає клініцистам і пацієнтам життєздатну альтернативу неналежному використанню антибіотиків, яке продовжує залишатися серйозною проблемою в усьому світі.

Джерело: Express