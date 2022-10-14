Мета-анализ 28 рандомизированных исследований, опубликованный в British Medical Journal, дает веские доводы в пользу того, что добавка цинка в качестве профилактики снижает риск заражения гриппоподобными заболеваниями на целых 68%.

Цинк — это минерал, который помогает различным процессам в нашем организме, включая создание новых клеток и ферментов, заживление ран и переработку определенных элементов пищи.

Более того, цинк также способен сокращать продолжительность симптомов при гриппе и простуде.

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Так, изучив около 5,5 тыс. участников, исследовательская группа обнаружила, что лечение цинком позволило сократить период симптомов примерно на два дня.

— Мы обнаружили, что цинк, вероятно, сокращает продолжительность болезни. Было довольно много сигналов о том, что цинк может уменьшить тяжесть болезни, особенно в пиковое время между вторым и четвертым днями, — отмечают ученые.

По их словам, это дает клиницистам и пациентам жизнеспособную альтернативу ненадлежащему использованию антибиотиков, которое продолжает оставаться серьезной проблемой во всем мире.

Источник: Express