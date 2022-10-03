Британский фармацевт Кэти Пиклз в комментарии популярному изданию Англии рассказала, что получать в один день сразу две прививки, против гриппа и Covid-19, безопасно, и призвала людей вакцинироваться.

— Безопасно вводить бустерную дозу против Covid-19 и прививку от гриппа одновременно, — уверяет специалист.

По ее словам, для тех, кто пропустил предыдущие вакцины против Covid-19, еще не поздно получить их.

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— Основная цель осенней бустерной программы — повысить иммунитет у лиц с повышенным риском заражения Covid-19, защитить наиболее уязвимых и сократить количество госпитализаций, — подчеркнула фармацевт.

Она объяснила, что можно получить ревакцинацию против Covid-19 и прививку от гриппа в одно и то же время.

Отмечается, что обычно медик вводит по одной вакцине в каждую руку, однако препараты можно вводить в одну и ту же руку на расстоянии примерно 2,5 см.

Специалист отмечает, что такой подход не только защищает сразу от двух смертельно опасных инфекций, но и экономит время медицинским сотрудникам, поскольку им нужно будет внести ваши данные только один раз.

Что касается побочных эффектов, то, по словам Кэти Пиклз, маловероятно, что они будут ухудшаться при одновременном использовании обеих вакцин.

Но если на следующий день после инъекций у вас, к примеру, повысилась температура, можно обратиться за дополнительной информацией к своему лечащему врачу.

Основные побочные эффекты после прививки против Covid-19:

болезненное ощущение, тяжесть и чувствительность в руке, в которую вам сделали инъекцию — это, как правило, усиливается в течение одного-двух дней после вакцинации;

чувство усталости;

головная боль;

легкие гриппоподобные симптомы.

Основные побочные эффекты после прививки против гриппа:

немного повышенная температура;

мышечные боли;

боль в руке в том месте, где был сделан укол.

Источник: Express