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Снова носить маски: Германия готовится к осенне-зимней волне Covid-19

1 октября 2022, 18:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
маски
Источник: Depositphotos

Германия готовится к росту количества случаев заболевания коронавирусом. В субботу в стране вступили в силу новые карантинные правила на осень и зиму.

Для лиц старше 14 лет обязательны маски FFP2 в поездах дальнего следования, тогда как раньше было достаточно хирургических масок. Требования о ношении масок для самолетов были сняты в соответствии с послаблениями в других странах ЕС и авиакомпаний с лета.

Маски FFP2 теперь обязательны в больницах, домах престарелых и кабинетах врачей. Для посещения домов престарелых и больниц перед входом необходимо предъявить негативный тест на коронавирус. Сотрудникам заведений придется проходить тестирование несколько раз в неделю.

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Местные власти с субботы будут иметь право ввести обязательное ношение масок в пригородных поездах и автобусах, а также в закрытых помещениях: магазины, рестораны и конференц-залы.

В школах и детских садах тесты могут быть обязательными, а также может быть введено требование носить маски, но только с пятого класса (11 лет).

Если ситуация с инфекцией ухудшается, власти земель Германии имеют право вводить дополнительные меры.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что Германия уже “явно находится в начале осенне-зимней волны”, но страна лучше подготовлена, чем годом ранее. Лаутербах призвал власти 16 регионов внимательно следить за тенденциями, чтобы вовремя принять контрмеры.

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Он назвал правила Covid-19 особенно строгими по европейским стандартам.

Источник
УНН
Теги
Коронавирус Covid-19
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