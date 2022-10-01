Німеччина готується до зростання кількості випадків захворювання на коронавірус. У суботу в країні набули чинності нові карантинні правила на осінь і зиму.

Для осіб старше 14 років є обов’язковими маски FFP2 в поїздах далекого прямування, тоді як раніше було достатньо хірургічних масок. Вимоги про носіння масок для літаків було знято відповідно до послаблень в інших країнах ЄС та авіакомпаній з літа.

Маски FFP2 тепер обов’язкові у лікарнях, будинках для людей похилого віку та кабінетах лікарів. Для відвідування будинків для людей похилого віку та лікарень перед входом необхідно пред’явити негативний тест на коронавірус. Співробітникам закладів прийдеться проходити тестування кілька разів на тиждень.

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Місцева влада з суботи матиме право запровадити обов’язкове носіння масок у приміських поїздах та автобусах, а також у закритих приміщеннях: магазини, ресторани та конференц-зали.

У школах та дитячих садках тести можуть бути обов’язковими, а також може бути введена вимога носіння масок, але тільки з п’ятого класу (11 років).

Якщо ситуація з інфекцією погіршується, влада земель Німеччини має право запроваджувати додаткові заходи.

Міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах заявив, що Німеччина вже “явно знаходиться на початку осінньо-зимової хвилі”, але країна краще підготовлена, ніж рік тому. Лаутербах закликав владу 16 регіонів уважно стежити за тенденціями, щоб вчасно вжити контрзаходи.

Він назвав правила Covid-19 особливо суворими за європейськими стандартами.