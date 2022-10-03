Британський фармацевт Кеті Піклз у коментарі популярному виданню Англії розповіла, що отримувати в один день одразу два щеплення, проти грипу та Covid-19, безпечно, і закликала людей вакцинуватися.

– Безпечно вводити бустерну дозу проти Covid-19 та щеплення від грипу одночасно, – запевняє фахівець.

За її словами, для тих, хто пропустив попередні вакцини проти Covid-19, ще не пізно отримати їх.

Зараз дивляться

– Основна мета осінньої бустерної програми – підвищити імунітет у осіб з підвищеним ризиком зараження на Covid-19, захистити найбільш вразливих і скоротити кількість госпіталізацій, – підкреслила фармацевт.

Вона пояснила, що можна отримати ревакцинацію проти Covid-19 і щеплення від грипу в один і той же час.

Відзначається, що зазвичай медик вводить по одній вакцині в кожну руку, проте препарати можна вводити в одну і ту ж руку на відстані приблизно 2,5 см.

Фахівець зазначає, що такий підхід не тільки захищає одразу від двох смертельно небезпечних інфекцій, але й економить час медичним співробітникам, оскільки їм потрібно буде внести ваші дані тільки один раз.

Що стосується побічних ефектів, то, за словами Кеті Піклз, малоймовірно, що вони будуть погіршуватися при одночасному використанні обох вакцин.

Але якщо на наступний день після ін’єкцій у вас, наприклад, підвищилася температура, можна звернутися за додатковою інформацією до свого лікаря.

Основні побічні ефекти після щеплення проти Covid-19:

хворобливе відчуття, тяжкість і чутливість в руці, в яку вам зробили ін’єкцію – це, як правило, посилюється протягом одного-двох днів після вакцинації;

відчуття втоми;

головний біль;

легкі грипоподібні симптоми.

Основні побічні ефекти після щеплення проти грипу:

трохи підвищена температура;

м’язові болі;

біль в руці в тому місці, де був зроблений укол.

Джерело: Express