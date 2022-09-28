Зростання Covid-19, яке спостерігається сьогодні, вже не викликає тієї напруги в суспільстві, яка була наявна раніше.

– Дійсно, – каже професор, інфекціоніст Ольга Голубовська.

За словами Голубовської, киснезалежних пацієнтів у стаціонарах не так багато, хоча відділення переповнені хворими і до них додаються нові перепрофільовані.

Це тому, що одна з особливостей сьогоднішнього Covid-19 – декомпенсація хронічних хвороб: діабет, гіпертонія, серцева недостатність тощо, а не розвиток дихальної недостатності.

Зараз дивляться

Такі стани важко лікуються, прогресують і часто є причиною смерті хворих. Іноді таке трапляється з молодими пацієнтами. Наприклад, нещодавно ми поховали чоловіка сорока з невеликим років, у якого Covid-19 викликав тяжку декомпенсацію вперше виявленого під час хвороби діабету.

Ще одна проблема нинішнього спалаху – тромбози. Вони й раніше були неприємним ускладненням, але зараз їхня частота збільшилася, причому в різні терміни хвороби, іноді прямо з першими симптомами.

Також почастішали випадки транзиторної енцефалопатії. У процес залучені пацієнти різних вікових категорій. Іноді енцефалопатія також виникає із першими симптомами.

Що можна зробити

По-перше, для мінімізації ризиків тяжкого перебігу захворювання потрібна противірусна терапія всім, хто належить до груп ризику, а це не лише люди похилого віку, а й молоді люди з надмірною масою тіла (ожирінням) та цукровим діабетом або синдромом інсулінорезистентності (про присутність якого далеко не всі знають, на жаль).

– Мені абсолютно незрозуміла теорія, що противірусні препарати вже не потрібні, – каже Ольга Голубовська. – Хто це вигадав? Якщо хтось бачить лише амбулаторних хворих і не розуміє проблеми цілком, це не означає, що її немає. На жаль, ми не можемо передбачити, у кого захворювання пройде саме, а у кого ні, ризики надто високі.

Професор Голубовська вважає, що противірусна терапія показана всім, хто має високу температуру тіла в дебюті, але оскільки ресурсів не вистачає, її рекомендують лише групам ризику.

– Рання противірусна терапія не тільки збільшує шанси на виживання та нетяжкий перебіг хвороби, а й профілактує ускладнення та віддалені наслідки хвороби, – нагадує Голубовська.

По-друге, необхідно вчасно діагностувати наявні проблеми і приймати призначені фахівцями препарати, наприклад, статини.

Джерело: Ольга Голубовська