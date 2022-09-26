В ході дослідження, проведеного вченими Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі і системи охорони здоров’я Сент-Луїс у справах ветеранів, з’ясувалося, що в перший рік після інфікування Covid-19 існує високий ступінь ризику розвитку неврологічних розладів.

Мова, зокрема, йде про інсульти, когнітивні проблеми і проблеми з пам’яттю, депресії, тривогу, головний біль та мігрені.

Відзначається також, що Covid-19 може спровокувати і рухові розлади, такі як тремор, мимовільне скорочення м’язів, епілептичні напади, патології зору і слуху.

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Як повідомляють вчені, неврологічні розлади спостерігалися на 7% частіше в порівнянні з тими, хто не хворів на Covid-19.

Як стало відомо, в ході дослідження вчені дали оцінку 44 порушенням роботи головного мозку, як серед тих, хто переніс відносно легку форму захворювання, так і серед пацієнтів, яких коронавірус уклав на лікарняні ліжка, в тому числі і у відділення інтенсивної терапії.

– Результати показують руйнівні довготривалі наслідки Covid-19. Вони є невід’ємною частиною тривалого Covid-19, – відзначають вчені.

Відзначається, що, згідно з даними наукового світового співтовариства, Covid-19 викликав понад 40 млн неврологічних розладів по всьому світу.

Повідомляється також, що лише деякі добровольці, які взяли участь в дослідженні, були щеплені проти Covid-19, оскільки вакцинальні препарати на час проведення наукового аналізу ще не були широко доступні.

Джерело: Nature Medicine