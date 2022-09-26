В ходе исследования, проведенного учеными Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и системы здравоохранения Сент-Луис по делам ветеранов, выяснилось, что в первый год после инфицирования Covid-19 существует высокая степень риска развития неврологических расстройств.

Речь, в частности, идет об инсультах, когнитивных проблемах и проблемах с памятью, депрессии, тревоге, головных болях и мигрени.

Отмечается также, что Covid-19 может спровоцировать и двигательные расстройства, такие как тремор, самопроизвольное сокращение мышц, эпилептические припадки, патологии зрения и слуха.

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Как сообщают ученые, неврологические расстройства наблюдались на 7% чаще по сравнению с теми, кто не болел Covid-19.

Как стало известно, в ходе исследования ученые дали оценку 44 нарушениям работы головного мозга, как среди тех, кто перенес относительно легкую форму заболевания, так и среди пациентов, которых коронавирус уложил на больничные койки, в том числе и в отделения интенсивной терапии.

— Результаты показывают разрушительные долговременные последствия Covid-19. Они являются неотъемлемой частью длительного Covid-19, — отмечают ученые.

Отмечается, что, согласно данным научного мирового сообщества, Covid-19 вызвал свыше 40 млн неврологических расстройств по всему миру.

Сообщается также, что только немногие добровольцы, которые приняли участие в исследовании, были привиты против Covid-19, поскольку вакцинальные препараты на время проведения научного анализа еще не были широко доступны.

Источник: Nature Medicine