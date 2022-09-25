Исследование американских ученых показало, что дети в возрасте 18 лет и младше, инфицированные Covid-19, демонстрируют значительно более высокий риск развития диабета I типа.

— Диабет I типа считается аутоиммунным заболеванием. Это происходит потому, что иммунная защита атакует клетки, вырабатывающие инсулин, тем самым останавливая выработку инсулина и вызывая заболевание, — объясняет профессор Медицинской школе Кейс Вестерн Резерв Памела Дэвис.

Сообщается, что команда ученых проанализировала электронные медицинские карты почти 1,1 млн пациентов в возрасте 18 лет и младше в Соединенных Штатах и 13 других странах, у которых в период с марта 2020 года по декабрь 2021 года была диагностирована инфекция SARS-CoV-2.

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Результаты показали увеличение на 72% новых диагнозов диабета I типа у пациентов с Covid-19 в возрасте от 18 лет и младше в течение шести месяцев.

При этом ученые отмечают, что пока точно не установлено вызывает ли развитие сахарного диабета именно Covid-19.

Семьи с высоким риском развития диабета I типа у своих детей должны быть особенно внимательны к симптомам болезни после Covid-19, призывают исследователи.

Напомним, что предыдущие исследования показали, что фактор риска болезни Альцгеймера увеличивается на 50–80% у пожилых людей, заразившихся Covid-19 , и что люди с деменцией в два раза чаще заражаются Covid-19 .