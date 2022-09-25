Дослідження американських вчених показало, що діти віком 18 років і молодше, інфіковані Covid-19, демонструють значно вищий ризик розвитку діабету I типу.

– Діабет I типу вважається аутоімунним захворюванням. Це відбувається тому, що імунний захист атакує клітини, що виробляють інсулін, тим самим зупиняючи вироблення інсуліну і викликаючи захворювання, – пояснює професор медичній школі Кейс Вестерн Резерв Памела Девіс.

Повідомляється, що команда вчених проаналізувала електронні медичні карти майже 1,1 млн пацієнтів віком 18 років і молодше в Сполучених Штатах і 13 інших країнах, у яких в період з березня 2020 року по грудень 2021 року була діагностована інфекція SARS-CoV-2.

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Результати показали збільшення на 72% нових діагнозів діабету I типу у пацієнтів з Covid-19 віком від 18 років і молодше протягом шести місяців.

При цьому вчені відзначають, що поки точно не встановлено, чи викликає розвиток цукрового діабету саме Covid-19.

Сім’ї з високим ризиком розвитку діабету I типу у своїх дітей повинні бути особливо уважні до симптомів хвороби після Covid-19, закликають дослідники.

Нагадаємо, що попередні дослідження показали, що фактор ризику хвороби Альцгеймера збільшується на 50-80% у літніх людей, які заразилися на Covid-19, і що люди з деменцією в два рази частіше заражаються на Covid-19 .