Рост Covid-19, наблюдаемый сегодня уже не вызывает того напряжения в обществе, которое наблюдалось ранее.

— Действительно, — говорит профессор, инфекционист Ольга Голубовская.- Более мягкий вариант Омикрон, который возник в хвосте пандемии, вызывает часто нетяжелые формы заболевания, компенсируя это более интенсивной передачей и вовлечением в эпидемический процесс детей всех возрастов.

По словам Голубовской, кислородозависимых пациентов в стационарах не так много, хотя отделения переполнены заболевшими и к ним добавляются новые перепрофилированные.

Это происходит потому, что одна из особенностей сегодняшнего Covid-19 – декомпенсация хронических болезней: диабет, гипертония, сердечная недостаточность и т.д., а не развитие дыхательной недостаточности.

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Такие состояния тяжело лечатся, прогрессируют и часто являются причиной смерти больных. Иногда такое случается и с молодыми пациентами. Например, недавно мы похоронили молодого человека сорока с небольшим лет, у которого Covid-19 вызвал тяжелую декомпенсацию впервые выявленного во время болезни диабета.

Еще одна проблема нынешней вспышки — тромбозы. Они и ранее были неприятным осложнением, но сейчас частота их увеличилась, причем в разные сроки болезни, иногда прямо с первыми симптомами.

Также участились случаи транзиторной энцефалопатии. В процесс вовлечены пациенты в разных возрастных категорий. Иногда энцефалопатия также возникает с первыми симптомами.

Что можно сделать

Во-первых, для минимизации рисков тяжелого течения заболевания нужна противовирусная терапия всем, кто относится к группам риска, а это не только старики, но и молодые люди с избыточной массой тела (ожирением) и сахарным диабетом или синдромом инсулинорезистентности (о присутствии которого далеко не все знают, к сожалению).

— Мне совершенно непонятна теория, что противовирусные препараты уже не нужны, — говорит Ольга Голубовская. — Кто это выдумал? Если кто-то видит только амбулаторных больных и не понимает проблему целиком, это не означает, что ее нет. К сожалению, мы не можем предугадать, у кого заболевание пройдёт само, а у кого нет, риски слишком высоки.

Профессор Голубовская считает, что противовирусная терапия показана всем, кто имеет высокую температуру тела в дебюте, но, так как ресурсов не хватает, ее рекомендуют лишь группам риска.

— Ранняя противовирусная терапия не только увеличивает шансы на выживание и нетяжелое течение болезни, но и профилактирует осложнения и отдаленные последствия болезни, — напоминает Голубовская.

Во-вторых, необходимо вовремя диагностировать имеющиеся у себя проблемы и принимать назначенные специалистами препараты, например, статины.

Источник: Ольга Голубовская