Як, маючи симптоми хвороби пройти безоплатне тестування на Covid-19, розповідає голова Комітету ВР з питань здоров’я нації та медичного страхування Михайло Радуцький.

Грип, ГРВІ та Covid-19 мають схожі симптоми. Наприклад, при Covid-19, зокрема і новому штамі Омікрон, це нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос. Такі ж симптоми можуть бути у людини при застуді. Щоб дізнатись, чим саме ви захворіли, потрібно пройти тестування на Covid-19.

Статистика показує, що кількість хворих на Covid-19 та грип поступово знижується. За даними ЦГЗ, за тиждень з 31 жовтня по 6 листопада на ГРВІ (включно із Covid-19) захворіли 91 тис. людей. Це на дві тис. менше, ніж за попередній тиждень. Кількість пацієнтів з Covid-19 також на п’ять тис. менше.

Зараз дивляться

Однак, реальні показники значно вищі. Частина українців відмовляється від тестування.

– Розумію, що під час війни не кожен українець має змогу зробити тест. Однак закликаю за можливості пройти цю процедуру. По-перше, лікар має знати, пацієнт захворів на ГРВІ, грип чи Covid-19, щоб призначити лікування. По-друге, тестування дозволить бачити реальну картину захворювання в Україні, – заявив Радуцький.

Як пройти тестування.

Як отримати направлення на безоплатний тест

Якщо ви відчуваєте ознаки ГРВІ, прийдіть на прийом чи зателефонуйте сімейному лікарю. Ви можете пройти швидкий тест у кабінеті лікаря або отримати направлення на тестування. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим.

Як пройти тестування переселенцям

Внутрішньо переміщеним особам потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, де отримати направлення на тестування чи пройти швидкий тест.

Як це зробити військовослужбовцям

Військовослужбовців мають звернутися до військового лікаря або до військово-медичних установ у пунктах постійної дислокації військових частин. Отримати направлення на безоплатне тестування або ж швидкий тест.

Якщо лікар відмовляється виписувати направлення на тест

Якщо сімейний лікар з різних причин відмовляється надати таке направлення або у вас немає сімейного лікаря, звертайтесь на гарячу лінію профільного міністерства 0-800-60-20-19.

Михайло Радуцький також нагадав, що найкращий захист від вірусних інфекцій – це вакцинація. Держава забезпечує безоплатне щеплення українців від коронавірусної хвороби, а також від грипу для пацієнтів з груп ризику (військовим та медикам).

Інші громадяни можуть вакцинуватись від грипу за власні кошти, вакцини вже доступні в аптеках.

Джерело: Михайло Радуцький