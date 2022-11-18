Експерт Гарвардської медичної школи розповів про деякі важливі уроки Covid-19, які стануть в нагоді людству під час майбутніх потенційних пандемій.

– Вірус продовжує змінюватися і, що не менш важливо, майбутні пандемії можуть бути викликані іншими патогенами. Ніхто не знає, що буде далі, — підкреслив доцент медицини Гарвардської медичної школи в Массачусетській лікарні Джейкоб Лем’є.

Вчені погоджуються, що SARS-CoV-2 не зникне найближчим часом, тому важливо вивчити структуру вірусу, щоб зрозуміти, як він розвивався з плином часу, як він може змінитися в майбутньому.

Зараз дивляться

Однак SARS-CoV-2 – не єдина потенційна загроза. Віспа мавп, яка все частіше виникає у всьому світі, стала перевіркою реакції на вірусний спалах, виявивши як покращення після Covid-19, так і застарілі проблеми.

Протягом останнього століття спалахи та пандемії відбувалися з тривожною регулярністю – певний показник того, що їх буде більше, будь то грип, інший коронавірус чи якийсь ще невідомий збудник, який переходить від тварин до людини.

Вчені підкреслюють: поява і поширення патогенів є скоріше нормою, ніж винятком, що вимагає завчасної підготовки і широкомасштабного, скоординованого реагування на спалахи.

Дослідники сподіваються, що втома від пандемії не завадить людям вчитися на помилках, допущених у перші дні Covid-19.

– Інтервал між пандеміями, строго кажучи, часто буває досить довгим, щоб ми про це забували, і досить коротким, щоб вони повторювалися неодноразово протягом нашого життя, — зазначає Джейкоб Лем’є.

Уявна неминучість наступної пандемії викликає безліч питань про те, який збудник її викличе, звідки він з’явиться, як буде поширюватися і які хвороби викличе.

Проте, незалежно від деталей, на думку вченого, успішна відповідь вимагатиме попередньої підготовки та широкомасштабної співпраці між експертами у всіх сферах, від уряду та наукових кіл до промисловості та засобів масової інформації.

Це включає розробку планів щодо забезпечення доступності тестування не тільки в лікарнях, але й у громаді, а також прогнозування того, які групи населення можуть бути найбільш вразливими до збудника, та пошук шляхів зменшення ризику.

Ці патогени вражають всіх, і нам потрібно працювати разом, щоб запобігати пандемій, пом’якшувати їхні наслідки і готуватися до цього потрібно вже зараз, резюмують дослідники.