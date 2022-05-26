После трагедии: как перестать винить себя в случившемся

Многие люди, во время войны столкнувшись с потерей близких, подвергнувшись сексуальному насилию, берут на себя ответственность за то, что произошло с ними или родными.

Это распространенная реакция, что человек чувствует себя виновным, когда ничего на самом деле от него не зависело. Почему это происходит?

Что такое самообвинение

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Многие пострадавшие или выжившие после трагического события начинают обвинять себя в произошедшем, чувствуют вину или стесняются.

С самообвинением очень трудно справиться самостоятельно. Но знайте, если вы чувствуете себя так, то вы не одиноки – это действительно распространенная реакция.

Какие мысли возникают, когда жертва начинает винить себя:

Я сам(а) на это напросился(-лась).

Так мне и нужно.

Если бы я сделал(а) что-то по-другому, то этого бы не произошло.

Эти чувства мешают говорить о случившемся и получать поддержку, в которой вы на самом деле так нуждаетесь.

Запомните – в произошедшем вы не виноваты. Единственный человек, который должен нести наказание – это преступник.

Если произошло трагическое событие, то знайте, вы действовали инстинктивно, никаких других логических решений вы принять не могли – так устроен наш мозг, это очень древний защитный механизм.

Как распознать самообвинение

Следует научиться распознавать, когда ваши мысли становятся самообвинительными. Как только вы узнаете эти модели мышления, вы сможете бросить вызов им и изменить.

Обратите внимание на мысли, звучащие примерно так:

Я могла (мог) бы…

Я не должен(-а) был(а)…

Если бы я… то этого бы не произошло.

Я заслужил(а) это.

Я напросился(-лась) на это.

Я позволил(а) этому произойти.

Обратите внимание, повторяете ли то же самое время от времени, или что эти мысли возникают в определенных ситуациях — например, если вы чем-то расстроены, или если что-то напоминает вам о случившемся.

Как перестать винить себя

Думайте о себе как о другом человеке.

Подумайте так: “Если бы кто-то рассказал мне эту историю, я бы обвинил его/ее? Считал бы я, что человек должен был сделать что-то иначе?”

Часто мы к другим людям относимся лучше, чем к себе. Попытайтесь сказать себе, что бы вы сказали другому человеку в подобной ситуации. Вы можете даже записать это в письме или в дневнике.

Подумайте, что сказал бы вам хороший друг. Вспомните о ком-то, кому вы доверяете и с кем всегда можете поговорить. Что они сказали бы? Если вы готовы, можете действительно договориться о встрече и поговорить с таким человеком.

Сравните доказательства

Напишите список аргументов, подтверждающих ваше мнение о самообвинении, а затем напишите список аргументов против вашего мнения. Сравните два списка и посмотрите, вызывают ли они у вас разные ощущения.

Скажите себе: “Ты ошибаешься!”

Каждый раз, когда у вас появляется мысль о самообвинении, говорите: “Ты ошибаешься!” Это также может помочь найти довод против этого мнения.

Например, если вы думаете, что должны были сделать иначе, скажите: “Я не мог (могла) сделать иначе из-за автоматической реакции моего тела на опасность – это не моя вина”.

Вы даже можете попытаться сказать это вслух, глядя в зеркало.

Сначала это тяжело, поэтому начните с того, что произнесите это в своей голове. Затем практикуйтесь каждый день, пока не сможете сказать это вслух, и в конце концов поверите в это.

Но самый эффективный способ побороть стыд или самообвинение – это поговорить с кем-то, кто поддержит вас: не осудит, а будет слушать и верить вам. Это может быть тяжело.

Общение с кем-то действительно может помочь – вы можете связаться с нашими психологами или психотерапевтами. Мы работаем бесплатно и круглосуточно – стоит только заполнить короткую форму на сайте tellme.com.ua. Консультации проходят анонимно в режиме онлайн.

Источник: Психологическая поддержка