Во время войны, которую Россия развязала против Украины, страхи людей и их проблемы с ментальным здоровьем обострились. Многих украинцев интересуют одни и те же вопросы.

На некоторые из самых популярных ответила психолог и участница реалити Пара на миллион (Новый канал) Катя Гурская.

Вопрос №1. Полнейшая неопределенность. Как жить дальше?

— Для начала нужно принять состояние неопределенности. Согласитесь с тем, что вы его ощущаете, и это нормально. Дальше — нужно жить! И учиться делать это в условиях новой реальности. Относиться к этому, как к данности, – говорит Катя Гурская.

По ее словам, неопределенность может загнать человека в могилу, а может дать мотивационный пинок к саморазвитию. Надо пытаться сместить фокус внимания из страха к действию. И просто делать каждый день маленький шаг к новому будущему.

Вопрос №2. Страшно ехать в Киев, но нужно. Что делать?

— Поискать корень страха, на чем он базируется — страх смерти, отсутствие работы, чувство вины. Сравнить страхи с ценностью поездки. Погрузиться мыслями в свой страх и попытаться почувствовать, насколько вы готовы прожить это в реальности. Возможно, вы поймете, что страх преувеличен вашим восприятием. Или наоборот, что он сохраняет вас от саморазрушения психики. После анализа нужно принимать решение с холодным умом, – ответила психолог.

Вопрос №3. Что делать, если беспокоят ракеты?

— Ракета не может беспокоить как предмет. Посмотрите глубже, что стоит за этой тревогой. Какой из страхов? За свою жизнь, за жизнь ребенка, за жизнь украинцев? Может быть, это страх беспомощности в ситуации? В зависимости от ответа можно искать пути к успокоению, — считает участница реалити Нового канала.

В то же время только в спокойном состоянии можно принимать адекватные решения и быть в ресурсе, несмотря на все обстоятельства.